"Нагорного" Карабаха больше нет: посол США в Армении не в курсе?

Чего стоят дежурные пожелания американских политиков мира и согласия Южному Кавказу? Не больше, чем безликая новогодняя открытка, отправляемая одним кликом тысячам друзей в соцсетях. Кого-то из френдов может уже не быть на этом свете, но дежурные пожелания долгих лет отправляются всем. Так же и медовые фразы американских политиков и дипломатов о демократии, стабильности, правах и свободах рассылаются направо и налево, без учета нюансов и реалий. Америка - очень деловая страна, американцы всегда заняты и всегда спешат. Им нет дела даже до собственных родственников, а тут какой-то далекий Кавказ, совершенно Штатам сегодня не нужный и не интересный. Не будь этот регион средоточием российских интересов, никто в США не стал бы себя утруждать даже дежурными заявлениями.

Не удивимся, если посол США в Армении Линн Трейси на самом деле не в курсе реалий того региона, в котором назначена представлять свою страну. Во всяком случае, такое представление создается после ознакомления с ее заявлениями последних месяцев. Ощущение, что она проспала все 44 дня последней войны, проглядела и прослушала все, что происходило после, и получает информацию только от армянской стороны. Иначе как объяснить, что госпожа Трейси не в курсе очень многого, что произошло в регионе за это время, и судит о ситуации исключительно с позиции Еревана? Понятно, что ее рабочее место - Армения, но представляет она мировую державу и ей негоже демонстрировать некомпетентность.

Надо сказать, что начинала Линн Трейси в качестве посла в РА очень неплохо. Ее назначение было сложным процессом, сопровождавшимся армянской истерикой и протестами. Диаспора и лобби видели в ней туркофила, требовали чуть ли не присяги на армянском флаге. Наверняка, они сейчас вспоминают обо всем этом со стыдом и раскаянием, а также с ужасом, осознав, какой поддержки могли себя лишить. Ведь даже в самой Армении столько не говорят о "статусе" для армян Карабаха, сколько об этом говорит госпожа Трейси.

Понятно, что посол, делая провокационные заявления, выражает не собственную точку зрения. С другой стороны, глава дипмиссии той или иной страны является в некотором роде осведомителем для своего руководства, от нее тот же Вашингтон узнает последние данные по происходящему в регионе, получает информацию о настроениях, тенденциях и нюансах. И горе тому МИДу, дипломат которого плохо осведомлен.

"Карабахский конфликт должен быть урегулирован, а в вопросе статуса должна быть ясность", - заявила накануне Трейси в интервью армянскому ТВ. По ее мнению, все три основополагающих принципа переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта остаются актуальными и применимыми, в том числе принцип "права на самоопределение". "Когда мы продолжаем переоценивать особенности ситуации в регионе, эти принципы во многом остаются направляющими, ориентирующими, поскольку мы стремимся к продолжительному, вечному миру, а для этого, на самом деле, необходимо вести всеобъемлющие переговоры, необходимо, чтобы стороны были готовы говорить друг с другом и идти на компромиссы", - заявила посол, считающая, что в ноябре 2020 года было заключено всего лишь перемирие и интересы сторон для нее до сих пор не ясны.

О "статусе" американский дипломат говорит в каждом своем заявлении, в каждом интервью. Едва завидев микрофон журналиста, она начинает напоминать, что "конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен". И продолжает мечтать о Минской группе, не понимая, что своими заявлениями вбивает очередной гвоздь в крышку, пардон, гроба этого формата.

"Мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен", - настойчиво повторяет Линн Трейси, вводя армянскую аудиторию в экстаз.

И так далее.

Честно говоря, слушая такое, очень хочется прервать говорящего и поинтересоваться у представительницы США, а как там дела в Афганистане? Такой вопрос равносилен знаменитому "ноолду Пашинян" Президента Азербайджана. В этой короткой фразе сосредоточено очень многое. Она указывает зарвавшемуся противнику на его место и возвращает к реальности, когда тот начинает путать фантазии и действительность. Так же "приземлиться" следует послу Штатов в Ереване. Когда США пытаются наводить "порядки" на Южном Кавказе, им надо почаще вспоминать о своем провале на Ближнем Востоке. Какими бы фразами не обставлялось бегство американской стороны из Ирака, Сирии, Афганистана, оно остается позорным бегством. Мы уже не говорим о том, какие страдания, разрушения и несчастия принесло американское вмешательство и насаждение мнимой "демократии" народам этого региона.

Кстати, Линн Трейси выступила со слащавой статьей под названием "Демократия бесценна", в которой также говорила о "статусе" для части территории суверенного государства. По какому праву? США устами Трейси в очередной раз допустили грубое вмешательство во внутренние дела независимой страны, в данном случае Азербайджана. Говоря о том, что для Америки "конфликт не завершен", дипломат дает понять, что американская сторона не признает итоги второй карабахской войны и продолжает поддерживать сепаратизм, как делала это все тридцать последних лет?

Все это достаточно неприятно, но, по большому счету, не играет никакой роли. Определяющим для дальнейшей судьбы региона являются позиция и шаги Баку. Условия диктует Азербайджан, который уже выбрал посредника в лице России. И вне зависимости от заявлений с той стороны границы, процессы будут развиваться в этом русле. О сложившихся после войны реалиях все желающие могут узнать из заявлений главы Азербайджана. Госпоже Трейси тоже было бы полезно с ними ознакомиться. Президент Ильхам Алиев выражается очень доступно и конкретно. Вот несколько цитат, которые помогут послу США в Армении воспринять новые реалии такими какие они есть, и объяснят, действительно ли карабахский конфликт не завершен и остаются ли где-то на повестке территориальные притязания к Азербайджану.

"... на территории Азербайджана нет административной территории под названием Нагорный Карабах, и тот факт, что Шарль Мишель (председатель Евросовета - ред.) не употребил этих слов, конечно, следует воспринимать как знак уважения к нашей позиции. Так же и вопрос статуса. 10 ноября по окончании войны я указал место статуса. Он все еще там, там и останется гореть в пламени, вечно. Так что по этому вопросу также не может быть никаких других мнений".

"Я говорю, я - Президент Азербайджана говорю, что я разрешил этот вопрос, все! Нагорного Карабаха нет, статуса нет. Есть Восточный Зангезур вместе с Карабахской экономической зоной, это отражено в моем Распоряжении от 7 июля 2021 года".

"Что касается статуса, то я в своих выступлениях указал адрес статуса. Не хочу больше возвращаться к этому вопросу. Где статус, все знают. Считаю, что чем реже будет упоминаться этот вопрос, тем лучше будет для Армения и армянского народа. Потому что Армении и армянскому народу не надо давать ложных обещаний. Одной из причин, по которой они оказались сейчас в таком положении, было именно это - мифы, притязания, необоснованные желания. Свою роль в том, что армянский народ оказался в таком жалком положении, сыграли и политики некоторых зарубежных стран, которые поддерживали эти стремления".

"... если кто-то сегодня поднимает этот вопрос, то он служит не миру, а больше противостоянию".

Азербайджан - независимое, суверенное, признанное мировым сообществом государство, имеющее свои интересы и проводящее свою политику. Азербайджан не вмешивается в дела других стран, не дает советов и не указывает. Президент Ильхам Алиев - глава суверенного Азербайджана и его слово, а не пожелание пусть даже самой мощной державе, на этом пространстве, в границах, признанных азербайджанскими всем миром, является законом. Грубо говоря, кто такая Линн Трейси, чтобы утверждать о нерешенности конфликта, в то время, как Президент Азербайджана заявляет, что победой нашей страны и освобождением территорий конфликт разрешен? Госпожа Трейси может сколько угодно обещать армянам вернуть в повестку территориальные претензии к Баку, но эти слова будут просто пустым звуком, потому что, повторимся, решает на этом пространстве только Азербайджан. Он имеет полное право упразднять искусственно созданные когда-то территориальные единицы и возвращать им реальные имена. Если Президент Азербайджана говорит, что такой административное единицы, как "Нагорный Карабах" больше нет, другие страны должны принять это с уважением и учитывать в дальнейшем. Потому что решение таких вопросов находится в исключительной юрисдикции Баку. Ни одна международная инстанция, а тем более администрация другого государства, не имеет права отменять или ставить под сомнение распоряжения руководства Азербайджана.

Что в данном случае движет послом США в Армении, в принципе, понять не сложно. Не вызывает также сомнений, что ее заявления действительно являются "позицией американской политики". Вашингтону, как мы уже отметили выше, нет особого дела до нашего региона, но упорство армянского лобби и болезненное соперничество с Россией, выбранной Баку партнером по урегулированию, не дают спокойно стоять в стороне и заниматься своими проблемами, который у Америки масса. С самого конца войны Франция и США вертятся вокруг, не зная, как подобраться, образно выражаясь, к столу и дотянуться до самого вкусного, потому что каждый раз получают по рукам. Баку совсем не против сотрудничества в деле налаживания мира и стабильности в регионе, но, как подчеркивал Президент Ильхам Алиев, тот, кто пытается поднимать вопрос статуса, "служит не миру, а больше противостоянию".

США в лице своего посла в Армении служат не миру, а противостоянию. Карабахский вопрос решен, тема статуса сдана в архив. Таковы реалии. И обманывать армян, давать им напрасные надежды на поддержку означает тормозить мирные процессы. Обещая армянам невозможное, американская сторона, желающая вклиниться в идущие процессы и потеснить Москву, лишает армянский народ будущего. Сладкие речи американского посла для наших соседей как волшебная дудочка из старой сказки. Они уже готовы на полусогнутых двинуться четким строем к очередному миражу.

Ну что ж, за все то, что может последовать за таким упорным нежеланием видеть реалии, армяне должны будут благодарить госпожу Трейси, представляемую ею державу, а также других доброжелателей, которые одобряя деструктивность Еревана, загоняют Армению в безвыходную ситуацию. Послушали бы лучше своего лоббиста Затулина, который, на минуту прозрев, заявил: "В момент, когда все развалено, и когда никто ничего сделать с тем, что происходит в Армении, не может, постановка вопроса о статусе - это просто эпатажное обсуждение".

Ключевые слова - никто ничего сделать не может. И не сможет, пока у Армении будут такие советчики, как чрезвычайный и полномочный посол Линн Трейси.

Лейла Таривердиева