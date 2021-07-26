Разочаровываться армянам придется еще не раз

Тонкая дипломатия, когда она сочетается с уверенностью в своей правоте и поддержкой народа, способна творить чудеса. Самодостаточное государство, во главе которого стоит руководитель, пользующийся уважением своих граждан, - крепкий орешек даже для творцов мировой политики.

Благодаря виртуозной дипломатии, внешнеполитическим наработкам, поддержке народа и силе своего авторитета, Президент Ильхам Алиев сумел заставить считаться с Азербайджаном и воспринимать республику как равного партнера, не приемлющего диктовки. Было это непросто, на это ушли годы, но результатом мы все наслаждаемся, с нетерпением ожидая, что еще скажет глава государства и кого еще дипломатично отправит в нокаут. Авторитет руководителя страны - это авторитет государства. И без преувеличения можно сказать, что это большое счастье, когда народ имеет возможность гордиться своим руководителем, зная, что тот все решит, защитит и всем покажет.

Интервью национальному телевидению в Дашкесане, как всегда, было, что называется, заслушано до дыр и разобрано на цитаты, которыми пользователи соцсетей и журналисты вторые сутки "бьют" противника в информационной войне. Хотя, судя по всему, противник прислушивается к заявлениям азербайджанского лидера не менее внимательно. Потому что только из них узнают правду о своей собственной судьбе и о путях ее избежать. Политики и сегодня, после всего, что случилось осенью, продолжают лгать армянам, давая напрасные надежды. И единственным источником правды для них являются слова Президента Азербайджана, как это не парадоксально. "Мы в определенной степени формируем политическую повестку Армении", - заметил Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы Азербайджанского телевидения.

Итак, что довелось нашим соседям узнать в этот раз.

В первую очередь, они узнали, что все постконфликтные процессы проходят на основе сценария, прописанного Баку. "В поствоенный период мы сработали оперативно, проявили активность, смогли добиться принятия нашей повестки дня, и сегодня работа идет на основе данной повестки дня. Мы добились принятия нашей повестки и на территориях, находящихся под контролем российских миротворческих сил, и вокруг них, и в политической плоскости, и на армяно-азербайджанской границе, и ни один шаг не был случайным. Каждый шаг был на основе продуманной программы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Если кто-то сомневается, что все идет по плану Баку, пусть обратит внимание, как прочно засел в международном дискурсе вопрос Зангезурского коридора. Будущую транспортную артерию называют именем, данным из Баку, практически все. Как-то незаметно для армян тема Зангезура перекочевала в зарубежные СМИ, в повестку двусторонних и многосторонних отношений, несмотря на то, что официальный Ереван продолжает повторять, что ни о каком коридоре речи не было и нет. Даже еще не реализовавшись, Зангезурский коридор уже существует в мыслях и в политической повестке и до его материализации осталась всего пара шагов. И, что самое неприятное для плохих соседей, - о Зангезурском коридоре говорят сегодня их союзники и сочувствовавшие им евроструктуры.

Так же постепенно внедряется в сознание и азербайджанский подход к вопросу делимитации. Когда позиция основана на международном праве, даже симпатии к армянам не помогут. А глава Евросовета будет говорить о приграничных территориях, где укрепляются сегодня азербайджанские пограничники, не как об армянских, а как о спорных. Но Президент Ильхам Алиев еще не удовлетворен результатом и продолжает наступление, заявляя, что не согласен с этим выражением: "...потому что мы считаем, что это - наши территории. Я считаю, что это - территория Зангезура. А Зангезур - земля наших предков, и мы находимся на своей территории".

Так же красиво ушел из повестки вопрос "статуса". Его продолжают теребить только французские дипломаты, лоббисты в Конгрессе и так, по мелочи - парочка российских экспертов. А вскоре покинет уста мировых политиков и термин "Нагорный Карабах". Шарль Мишель, находясь в Баку, его ни разу не употребил. По этому поводу Президент Азербайджана заметил: "При формировании новой повестки дня уже и вопрос статуса остался в стороне, и слово "Нагорный Карабах" не употребляется. Необходимо было добиться этого. Эти вопросы возникли не сами по себе, не упали с неба. Почему? Смелость, решительность, правильные шаги, наша наступательная политика".

Армяне поняли, что в постконфликтной повестке все глубже пускает корни вопрос подписания мирного договора. "Я неоднократно говорил и говорю: мы готовы начать переговоры. Война закончилась? Закончилась. Хочешь мира, Армения? Вроде хочешь. Тогда почему бы не подписать мирный договор? Признай нашу территориальную целостность", - предложил азербайджанский лидер.

Думается, очень неприятно было узнать соседям, что президенты Азербайджана и России, оказывается, хорошие друзья и доверяют друг другу. Эта правда должна бы многое им объяснить и заставить перестать постоянно смотреть в руку и в карман к Москве. В Армении в целях аутотренинга желают думать, что Россия, введя в Карабах миротворцев, спасла территории для армян и азербайджанцы туда ни ногой. Но это неверная формулировка. Да, Россия постаралась помочь так называемым союзникам, но лишь тем, что спасла их армию от полного разгрома и огромных человеческих жертв, а к вопросу территорий это никакого отношения не имеет. Скажем даже больше - все, в том числе зону ответственности миротворцев, контролирует Азербайджан. Весь Карабах, каждую улицу в Ханкенди и, уж конечно, Лачинский коридор.

"Мы знаем количество машин там. Видим передвижение людей. Как говорится, есть другие объективные средства, беря которые за основу, мы в точности знаем, сколько человек там проживает, - максимум 25 тысяч. Мы проводим ежедневный мониторинг - сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало. Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим - и Ханкенди, и коридор", - заявил в интервью Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанская сторона проводит ежедневный мониторинг - сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало, на каких наклеенные армянские номера, сколько въехали без надлежащего разрешения.

Еще одна плохая для армян новость, озвученная азербайджанским лидером, - вопрос "статуса" похоронен навсегда. В принципе, это с самого начала был мертворожденный проект. Но армян, как мы отметили выше, много и постоянно обманывали. А в реальности карабахский конфликт урегулирован, "статуса" не будет ни при каком раскладе. Но зато от Президента Ильхама Алиева соседи узнали и новость хорошую - они могут смело заявлять о своей независимости во Франции или США, и Азербайджан будет первым, кто эти образования признает: "Пусть в других местах создадут хоть пять нагорных карабахов, я не возражаю. Я признаю их. Но не в Азербайджане".

Азербайджан - суверенная страна и располагает полномочиями вводить или упразднять те или иные территориальные единицы, возвращать правильные топонимы. И никто не может возражать против этого. В пределах своих международно признанных границ Азербайджан вправе распоряжаться собственной территорией по своему усмотрению. Нагорный Карабах как территориальная единица больше не существует. Это искусственное образование не дотянуло пары дет до своего столетия. "Я говорю, я - Президент Азербайджана говорю, что я разрешил этот вопрос, все! Нагорного Карабаха нет, статуса нет. Есть Восточный Зангезур вместе с Карабахской экономической зоной, это отражено в моем Распоряжении от 7 июля 2021 года. 7 июля 1923 года - век назад - была образована Нагорно-Карабахская автономная область. 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические зоны", - заявил Президент Азербайджана.

Кто-то может оспорить решение руководителя суверенной страны? Этого не может сделать ни ООН, ни Шарль Мишель, ни Макрон. Никто.

Разочаровываться армянам придется еще не раз, потому что, как заметил Президент Ильхам Алиев, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Прозрения еще не наступило. А значит ликбез от азербайджанского лидера будет продолжаться.