Президент Ильхам Алиев: Мы в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении

Сегодня мы в определенной степени, пока не могу сказать в значительной степени, но в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении, и это реальность. Армения не сможет сформировать и 0,1 процента нашей повестки дня, мы же формируем определенную политическую повестку дня Армении, и наши возможности постепенно будут расширяться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Мы включили в политический лексикон слово "Зангезурский коридор". Ведущие средства массовой информации не только региона, но и всего мира говорят и пишут о Зангезурском коридоре. Почему? Мы включили это, регулярными усилиями, и это уже реальность. Мы отправили Армении повестку дня - мирный договор. Пусть скажет, что не хочет, отказывается. Я неоднократно говорил и говорю: мы готовы начать переговоры. Война закончилась? Закончилась. Хочешь мира, Армения? Вроде хочешь. Тогда почему бы не подписать мирный договор? Признай нашу территориальную целостность, пусть будет подписан мирный договор, решена делимитация границ. Посмотрите, наша повестка дня по этому вопросу совпадает с повесткой дня Европейского Союза, Турции, России. И они говорят о необходимости проведения работы по делимитации, и мы говорим. А что говорит Армения? Говорит, нет, пусть Азербайджан покинет наши земли. Мы на своей земле. Мы создали новую реальность, и не только в Карабахской зоне. При формировании новой повестки дня уже и вопрос статуса остался в стороне, и слово "Нагорный Карабах" не употребляется. Необходимо было добиться этого. Эти вопросы возникли не сами по себе, не упали с неба. Почему? Смелость, решительность, правильные шаги, наша наступательная политика. Раньше я говорил о наступательной дипломатии, она на месте, а сейчас наша наступательная политика в целом. И Армении придется с этим считаться, принять новые реалии - хочет она того или нет. Она никогда не должна забывать, что железный кулак на месте",- отметил глава государства.