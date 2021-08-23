Дадут ли США Глендейлу статус второго армянского государства?

Посол США в Армении Линн Трейси считает, что "последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены", а конфликт не урегулирован, так как "статус Нагорного Карабаха" еще не определен. "Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач, - как передает "Арменпресс", об этом Линн Трейси сказала в беседе с журналистами.

Естественно, все сообщения армянских СМИ нуждаются в перепроверке. Ибо, соврать для них, что стакан воды выпить. Врут, впрочем, в Армении не только СМИ. Вспомним, что 13 июля пресс-служба правительства Армении сообщила о том, что Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном по инициативе последнего.

Позже Госдепартамент США опубликовал на сайте свой вариант разговора, текст которого существенно отличается от сообщения пресс-службы правительства РА. Можно сказать, что реальностью является лишь факт телефонного разговора. В частности, в тексте армянской стороны написано: "Госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией". В американском тексте такого вообще не было.

Учитывая все эти традиции вольной интерпретации любых новостей, заявлений и сообщений армянской стороной, вполне можно было допустить, что и слова посла США в Армении были преподнесены в искаженном виде. Есть, в частности, иная версия заявления Линн Трейси. "Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач", - так звучат ее слова, по иной версии.

Разница тут существенная и важная. Ведь и Азербайджан не отрицает, что осталось множество нерешенных вопросов. Тут тебе и отказ Армении предоставлять все карты минных полей, в результате чего гибнут мирные люди и тормозится работа по разминированию, а далее благоустройству освобожденных территорий. Тут же вопрос демаркации и делимитации границ. Плюс, Армения и иностранные компании, варварски грабившие наши земли на протяжении почти трех десятков лет, должны выплатить компенсацию.

Так что, есть еще над чем работать. Другое дело, если посол США в Армении сказала то, что ей приписывают ныне армянские СМИ. Такой вариант тоже не исключен. Ведь, в интервью для армянского Радио Азатутюн в апреле Линн Трейси сделала скандальное заявление. "Есть много важных вопросов, которые должны быть решены, в том числе статус Нагорного Карабаха", - заявила она тогда. Как видим, апрельское ее заявление ничем не отличается от того, что она сказала, как утверждают армянские СМИ, ныне.

А это дает основание говорить о намеренной провокации со стороны США. Точнее, со стороны Госдепартамента США, ибо послы Соединенных Штатов действуют четко, согласно выданным им Госдепом инструкциям и распоряжениям. Сколь ошибочна и глупа может быть современная американская внешнеполитическая линия весь мир увидел на примере Афганистана. Где США потратили триллион долларов, но не достигли своих целей, по сути бежали из Афганистана, который погружается ныне в пучину хаоса.

Президент США Джо Байден и его администрация изо всех сил пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре на фоне молниеносного взятия Кабула боевиками "Талибана", но все же помнят прежние заявления Байдена о том, что нет никакой угрозы такого развития событий. И это далеко не первый случай провала во внешней политике США. Весь мир помнит, что 46 лет назад американские "вертушки" эвакуировали опешивших, уже потерявших веру в спасение соотечественников-дипломатов с крыши посольства во Вьетнаме.

Так что, нет ничего удивительного и в том, что США демонстрируют откровенно безграмотную, глупую и провальную политику и в регионе Южного Кавказа. Американцы, как оказалось, были просто не готовы к блестящей победе Азербайджана в 44-дневной войне. Эта победа в корне изменила весь геополитический расклад в регионе, доказав бесполезность дальнейшего существования структуры под названием Минская группа ОБСЕ.

Она почти три десятка лет имитировала попытки решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, не решаясь оказать давление на страну-оккупанта, не вводя против нее никаких санкций как за захват и удержание 20% наших земель, так и за игнорирование резолюций ООН. Азербайджан вернул семь районов нашей страны, водрузил флаг в Шуше, вынудил премьер-министра Армении подписать трехстороннее заявление от 10 ноября, которое по сути было актом о капитуляции РА.

Все, с тех самых пор нет никакой необходимости в реанимации МГ ОБСЕ. Это напрасные усилия. Нет и никакой необходимости в дискуссиях по поводу "статуса Нагорного Карабаха". Потому, что на основании подписанного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены. И это безупречное с юридической точки зрения решение, поставившее точку в различных спекуляциях на данную тему.

Странно, что посол США в Армении этого не понимает или имитирует непонимание. Вынужден напомнить, что международное право не предоставляет права на самоопределение какой-либо определенной группе людей. Армянский народ уже сам определился в границах Республики Армения. А все попытки рассуждать о "народе Карабаха" являются позорным пособничеством захватническим целям Армении.

Если Линн Трейси лично или Госдеп США так озабочены вопросом создания нового армянского государства, то для этого у них есть все возможности. Ведь, в Калифорнии, как известно, в Лос-Анджелесе находится крупнейшая и богатейшая армянская община в мире. В городе имеются армянские кварталы, действует армянское телевидение, издаются газеты и журналы на армянском языке, действуют десятки армянских церквей, в правительстве есть депутаты, официально представляющие интересы армянского населения.

Кроме того, по официальным данным в Глендейле живут 65,000 армян, что составляет 31% населения города, однако неофициально число армян в Глендейле достигает 150,000, или свыше 70% городского населения. Так что, США вполне могут дать согласие на особый статус для Глендейла, в перспективе разрешив там создание очередного армянского государства.

Бред? Не больший, чем речи Линн Трейси.

Акпер Гасанов