Как грязные армянские деньги ослепили конгрессменов-"демократов" США

Где были бы и чем занимались бы сегодня некоторые американские конгрессмены армянского лобби, вышедшие в люди благодаря грязным деньгам армянства? Думается, они были бы рядовыми чиновниками, никем не узнаваемыми, их имена нигде не упоминались бы. Так бы они и сгинули в безвестность без гроша в кармане, если бы в нужный момент и в нужном месте не попались на глаза специалистам армянского "рекрутинга".

Нанять человека в лобби - дело несложное. В большинстве своем американские политики и общественные деятели не имеют представления о географии Южного Кавказа и происходящих здесь процессах. Их совершенно не интересуют "исторические" права армянского народа, так называемый "геноцид армян" и тем более они не знают, что такое Карабах и чей он на самом деле. Совсем несложно внушить такому деятелю любую идею, да еще подкрепленную мыслью о христианском братстве и хорошим финансовым содержанием.

Если окинуть взглядом лобби, усиленно работающее на интересы армянства в Европе, США и даже Австралии, можно убедиться, что практически каждый подобный деятель имеет бесцветное прошлое. И надежды на более радужное будущее заставляют их вовсю пользоваться армянской "благотворительностью" взамен на отстаивание армянских интересов.

Так небезызвестные своей продажностью и армянофилией Адам Шифф, Брэд Шерман, Тони Карденас, Фрэнк Паллоне, Давид Валадао и Джим Макговерн, отрабатывая гонорары Армянского Национального Комитета Америки (АНКА), пытаются пропихнуть поправку с требованием к Азербайджану "немедленно освободить армянских военнопленных и гражданских лиц". Пардон, каких "военнопленных и гражданских лиц"? Азербайджан давно обменял всех военнопленных по принципу всех на всех. Все остальные - это террористы и диверсанты незаконных вооруженных армянских формирований, которые после позорной капитуляции Армении не подчинились приказу покинуть международно признанные территории Азербайджана и, пытаясь отомстить, начали устраивать теракты и провокации, в результате чего нам пришлось провести антитеррористическую операцию, чтобы обезопасить наших мирных граждан.

Построенный на наглой армянской лжи и фальсификациях документ также требует начать расследование, внимание - "военных преступлений, совершенных Азербайджаном", включая "использование запрещенного оружия, белого фосфора, кассетных бомб и т.д". Ощущение, что конгрессмены-армянофилы просто заменили в документе Армению на Азербайджан.

Будто они не видели отчетов о том, что это именно Армения использовала запрещенное оружие против мирного населения Азербайджана.

В ходе 44-дневной войны армянские ВС неоднократно применяли белый фосфор, причем, против мирного населения. В ноябре помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в своем Twitter о применении армянами фосфорных снарядов против жителей Тертера. ​К счастью, снаряд не разорвался и был нейтрализован."Нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, а также на леса или другие виды растительного покрова снарядами с белым фосфором запрещено Протоколом III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия от 1980 года", - написал Хикмет Гаджиев.

Фосфорные боеприпасы предназначены для поражения объектов и живой силы противника, но одной из главных целей их боевого применения является создание полосы, практически не тушимых пожаров на противной стороне. Применение таких снарядов было частью армянской тактики "выжженной земли" в тылу азербайджанских войск.

Армянская сторона, конечно же, все отрицает до сих пор, но доказательства неопровержимы. Фактов скопилось множество, в том числе со времен апрельских боев 2016 года. Как отмечалось в заявлении МИД Азербайджана, в ходе боев вооруженные силы Армении сознательно и интенсивно обстреливали гражданское население и гражданские объекты нашей страны, в том числе снарядами, содержащими белый фосфор. Фосфорный снаряд был обнаружен 10 мая Агентством по разминированию на хлопковом поле вблизи села Аскипара. Долети он до села, это привело бы к многочисленным жертвам. Откреститься от данного факта армяне не смогли, потому что боеприпас, начиненный фосфором был выявлен и обезврежен в присутствии посетивших село Аскипара военных атташе 13 стран, включая полевых помощников личного представителя тогдашнего председателя ОБСЕ.

Согласно сообщению азербайджанского МИДа, в результате расследования было установлено, что боеприпас, выпущенный вооруженными силами Армении, представлял собой 122-мм артиллерийский снаряд типа Д-4. Общий вес снаряда, который содержал 3,6 кг Р-4 (химический код белого фосфора), составлял 27,07 кг. По факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в начале сентября Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджанана во время Второй Карабахской войны.

Как говорится в отчете, последовавшие полтора месяца боев унесли жизни, по разным оценкам, более полутора сотен гражданских лиц, среди которых были и дети.

"По официальным данным, повреждения или разрушения получили по меньшей мере 54 школы на азербайджанской стороне. Эта статистика не включает десятков пострадавших от военных действий детских садов, художественных и спортивных школ и профессиональных колледжей.

Азербайджанский город Тертер, расположенный на древнем караванном пути, во время боев оставался в зоне уверенной досягаемости для реактивной и дальнобойной ствольной артиллерии с армянской стороны. К моменту нашего посещения были разбиты почти все витрины и окна, выходившие на центральную улицу Тертера. Human Rights Watch считает неизбирательным и, поэтому, незаконным неоднократное применение армянскими силами по густонаселенным районам в черте города неуправляемых осколочно-фугасных боеприпасов.

2 октября одним из жителей было снято на видео облако пыли, поднявшееся через несколько секунд после звука попадания артиллерийского снаряда, прилетевшего со стороны армянских позиций, по детскому саду в поселке городского типа Шыхарх/Марага Тертерского района, в котором были размещены беженцы после первой войны. Human Rights Watch верифицировала это видео, сопоставив его со спутниковыми снимками", - говорится в отчете.

3 октября три артиллерийских снаряда попали по школе № 1 в центре Тертера.

HRW также ссылается на данные Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Согласно отчету, у одной из школ разорвался реактивный снаряд РСЗО "Смерч": длина 7,6 м, осколочно-фугасная головная часть 258 кг. Взрывная волна выбила окна и двери в заднем крыле школьного здания, прошла через классы и выбила окна на противоположной стороне школьного двора. По словам охранника, в школе числилось 3 200 учеников.

В отчете подчеркивается, что 17 октября в результате попадания по Гяндже примерно в 01:30 двух оперативно-тактических ракет Scud-B погиб 21 человек: "Взрывная волна от первой вызвала сильные разрушения в районе ул. Мухтара Хасиева, пострадали находившиеся в 250 м от эпицентра детский сад № 10 и средняя школа № 29, выбило окна в школе № 18 на удалении 850 м. Десять гражданских лиц погибли в своих домах, четверо из них - дети, которые учились в школе № 29: 11-летний Орхан и его 6-летняя сестра Марьям (вместе с сестрой и матерью); 13-летний Артур, который жил в доме у бабушки; и 14-летняя Нигар, вместе с которой погибли четверо родственников. 2 ноября в селе Марзили в Агдамском районе Азербайджана, которое также находится в нескольких километрах от прежней линии соприкосновения, подготовительные и начальные классы единственной школы получили сильные повреждения в результате попадания в них в 06:00 снаряда, который пробил несколько стен. Взрывом выбило двери и окна и переломало парты. 10 октября по школьному двору уже было одно попадание. В школе насчитывалось 300 учеников и 35 сотрудников".

Human Rights Watch отмечает, что после подписания заявления 10 ноября 2020 года, покидая освобождённые территории Азербайджана, в некоторых местах армяне жгли дома и другую инфраструктуру. Как представляется, к этим поджогам также имели отношение военные Армении, говорится в отчете.

Это только один из отчетов международных организаций, разоболачающих военные преступления армян. Их было несколько и мы уверены, что завербованные армянским лобби политики не могли не знать о них. Знают, но закрывают на это глаза и не говорят об этом.

Вышеперечисленные американские конгрессмены всегда отличались своими бредовыми идеями ради грязных армянских долларов. Как минимум можно вспомнить еще одну идиотскую поправку (за которой стоял тот же самый Брэд Шерман), согласно которой США запрещается предоставлять Азербайджану военную технику. Этот бред Брэда не имел никакого смысла и вызвал удивление и в Пентагоне, и в министерстве обороны Азербайджана. Такую инициативу в азербайджанском МО посчитали как минимум странной. Потому что США никогда не продавали нам оружие. Как показала 44-дневная война, армянство напрасно ломало копья. Азербайджанская армия справилась с оккупантами и без американского оружия. Наша страна закупает вооружение у ведущих производителей, и оно прекрасно показало себя на поле боя.

Кстати, интересную информацию можно найти на просторах Сети и о вышеуказанном конгрессмене Дэвиде Валадао. По некоторым сведениям, его семейная молочная ферма обременена долгами на сумму свыше 12 миллионов долларов. Сумма немалая, а в условиях кризиса, вызванного пандемией, проще всего заработать ее на шумихе, которую АНКА постоянно устраивает вокруг азербайджанского Карабаха.

Самым ярым армянофилом из этой группы коррумпированных американских конгрессменов является, как вы уже догадались, Адам Шифф. Многих интересует вопрос - почему он так старается, услуживая армянам? Почему этот деятель поддерживает армянскую ложь, закрывая глаза на правду? Почему его не беспокоит судьба миллиона азербайджанских беженцев и этнические чистки, устроенные армянами в Карабахе?

Ответ на все эти вопросы прост - доллары. Доллары армянские и в большом количестве.

В ноябре прошлого года в Twitter опубликован список подачек, полученных Шиффом от армянства за десять лет. Сумма, надо сказать, не так уж велика - $366,000. Либо конгрессмен сам продешевил, либо хозяева у него жадные. Даже удивительно, что любимчик армянского агитпропа продал душу за столь малую сумму. Но не стоит забывать, что покровительство диаспоры выражается не только в деньгах. Благодаря армянской поддержке Шифф просто держится за свое место в Конгрессе и сегодня даже имеет наглость инициировать кампании против президента США.

Данные взяты из книги Рауля Ловери "Армянское лобби и внешняя политика США". Книга содержит всесторонний анализ армянского лобби в Штатах и раскрывает его влияние на внешнюю политику США.

Кстати, напомним, что Адам Шифф был единственным лоббистом, который принял приглашение на митинг Никола Пашиняна в Лос-Анджелесе. Прочие лоббисты из Конгресса армянского премьера проигнорировали.

Как вы заметили, у всех проармянских конгрессменов за собой какое-то темное прошлое или нестабльное настоящее. Страшно подумать, какое будущее ждет американцев, если в Конгрессе США в большинстве своем заседают выбранные армянами политики. Ибо вся их работа ведется на отрабатывается армянских денег, а не ради "американской мечты" граждан США.

М.Ахмедзаде