Баск армянину больше не брат: гены и террористы бывают разными

Признаться, разговоры о древности армян надоели до оскомины. В Армении, не имея благодаря нездоровой идеологии ничего существенного в настоящем и тем более в будущем, держатся за историю как за спасательный круг. Глядя на достижения и успехи соседей, они сжимают кулачки и повторяют как мантру "зато мы древнее".

Да ради бога! Будьте древнее динозавров, но помните, что древность не является чем-то значимым с практической точки зрения. И тем более она не дает никакому народу прав претендовать на что-то больше того, что он имеет.

В соцсетях накручивается очередной виток обсуждений на тему "кто древнее всех на свете". На этот раз тема древности армян была взбудоражена в связи с версией европейских ученых о родстве их с басками. Армянская сторона от этого родства отказалась и решительно отвергла эти предположения, видимо, не желая делить свою древность с кем-то еще. Армянские ученые пока не пришли к определенному мнению, до или после ледникового периода началась история армян и на какой континент впервые ступила нога первого армянина. А пока тут есть неясности, братья и сестры пусть постоят в стороне и подождут своей очереди.

Но вот что отрицать армянские аналитики не стали, это связи армянской АСАЛА и террористической организации басков ЭТА. Тут между сепаратистами и террористами действительно было полное взаимопонимание.

Несколько лет назад бывший логист и финансист АСАЛА Карегин Грегорян делился эпичными воспоминаниями с журналистами и хвастал, что в свое время был обвинен за связь с ЭТА и хранил в подвале своего дома в Риме оружие баскских сепаратистов. Сотрудничество с ЭТА он не отрицал, наоборот, рассказал, что террористы АСАЛА не раз участвовали в тайных съездах ЭТА на Корсике.

Армянские националисты всегда были очень чуткими ко всем проявлениям сепаратизма и терроризма в мире. Родство духа ничуть не меньше связывает, чем родство крови. Общность идей стала основой сотрудничества. Это сегодня баски отказались от терроризма, а когда-то армяне могли у них поучиться "мастерству". С 60-х годов прошлого века ЭТА, добивавшаяся отделения региона от Испании, устроила сотни терактов по всей стране, жертвами которых стали более 850 человек.

В 80-е годы между двумя террористическими организациями установились братские отношения, террористы обменивались опытом, участвовали в совместных сходках, поддерживали друг друга. А после оккупации Арменией азербайджанских территорий АСАЛА и националисты стали настоящим примером для подражания. В 2014 году парламент автономной области Испании Страна Басков принял резолюцию в поддержку карабахских сепаратистов. Проще говоря, баски торжественно признали "независимость" оккупированного Арменией Карабаха. Парламент баскской автономии посчитал, что армяне Карабаха имеют "право на самоопределение". В период принятия резолюции в Стране Басков находился с "официальным визитом" глава так называемого "МИДа" Карабаха Мирзоян.

Однако в последние годы ЭТА потеряла свою силу, а в 2017 баски окончательно разоружилась и, что показательно, отказалась от идеи отделения от Испании. Поумнели. К сожалению, этот пример не стал полезным для армян. И теперь баски армянам точно не братья, потому что признаков вступления на путь истинный наших соседей пока не видно. А поучиться армянам у басков есть чему. Как сообщали ранее испанские СМИ, баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв и заявила, что "такое не должно происходить никогда". "Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли. Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом. За эти десятилетия наш народ много страдал: погибшие, раненые, замученные, похищенные и люди, которым пришлось бежать за рубеж. ЭТА признает прямую ответственность за эту боль", - говорилось в заявлении ЭТА.

Кто-то может представить армянского террориста АСАЛА или члена "Дашнакцутюн", приносящего извинения азербайджанскому и турецкому народам или хотя бы родным людей, погибших во время устраиваемых ими терактов? И не только азербайджанскому и турецкому - от рук армянских террористов страдали также россияне, французы и др.

Нет, конечно, такого "малодушия" от армянских националистов ждать не приходится. Они ведь до сих пор не признаются, что АСАЛА прекратила деятельность не потому, что якобы были достигнуты ее цели. Вовсе нет. Причиной послужили операции турецких спецслужб, уничтоживших верхушку террористической организации. Столкнувшись с серьезной силой и испугавшись, асаловцы постепенно свернули свои кровавые проекты и в дальнейшем могли отвести душу лишь на карабахском фронте. И находили там позорную смерть. Как, например, один из активистов армянского террора, соратник указанного выше финансиста АСАЛА Грегоряна Монте Мелконян.

Да, пожалуй, не стоит роднить армянских и баскских террористов. Последние смогли остановиться. Они поняли, что неправильно повергать свой народ в вечную кровавую борьбу и брать на себя грех, убивая невинных. Сегодня автономия называется Страной Басков, то есть в некотором роде баски получили свою страну, пусть и находясь в составе Испании. Такая же обширная автономия задолго до басков была у армян в Азербайджане. Они ее не заслуживали, но так уж повернулась история, что на карте появилась НКАО. Армянам Карабаха не приходилось бороться за изучение своего языка, за развитие своей культуры и все такое прочее. Всего этого у них было в достатке и даже больше, чем в таких случаях полагается. Они пользовались всеми гражданскими правами, были откормлены, избалованы вниманием и безнаказанностью за свой неискоренимый национализм.

Это был подарок судьбы для местного армянства, но оно его не оценило. И это был последний подарок, который оно получило в этой части мира.

Лейла Таривердиева