Карабахский урок для Карлоса Пучдемона

9 марта 2021 года Европейский Парламент большинством голосов принял историческое решение о лишении парламентской неприкосновенности депутатов-сепаратистов от Каталонского региона Испании: Карлоса Пучдемона, Тони Комина, Клары Понсати.

Таким образом, это решение есть открытый путь к экстрадиции этих лидеров-сепаратистов из Бельгии в Испанию, где они являются обвиняемыми в тяжких преступлениях -в мятеже и хищении государственных средств.

На первый взгляд может показаться, что это решение никак не связано с событиями на Южном Кавказе. Но если вдуматься в суть данного вопроса, то можно сделать вывод, что европейские парламентарии наконец поняли, что любое проявление сепаратизма на континенте может привести к самым тяжким последствиям для единой семьи европейских народов.

История Каталонского вопроса в Испании уходит в глубь веков. После создания единого Испанского Королевства в 16 веке, Каталония в значительной мере сохраняла свою автономию до начала 18 века, когда все признаки автономии были ликвидированы.

В 70е годы 19 века, в ходе периода нестабильности в Испании, каталонский сепаратизм вновь поднял голову, но тогда испанским властям удалось потушить этот вопрос путём переговоров и уступок.

Новый всплеск каталонского сепаратизма пришёлся на 30е годы 20 века. Когда в Испании была установлена республика, Каталония вновь попыталась отделиться и провозгласить независимость, что сразу же было жестко подавлено республиканским правительством.

В годы Гражданской войны в Испании 1936-1939 года, после того, как генерал Ф. Франко выступил против республиканского правительства в Мадриде и в стране началась Гражданская война, Каталония оказалась отрезанной от Мадрида и управлялась практически самостоятельно местными левыми сепаратистами республиканцами, формально подчиняясь центральному правительству республиканцев, вплоть до того, как войска Ф.Франко заняли административный центр Каталонии - Барселону.

Это положило конец каталонской вольнице вплоть до смерти Ф.Франко и проведения демократических реформ в Испании со второй половины 70х годов 20 века.

В 1979 году Каталония, так же как и все другие провинции Испании, получила статус автономии, который предоставил широкие права местным каталонским властям, включая местный парламент и правительство.

Однако каталонские сепаратисты, которые в большинстве являются сторонниками республиканского строя, не удовлетворились полученным статусом, провозгласив своей главной целью достижение независимости.

Каталонцы или каталанцы-это европейский народ численностью более 8 миллионов, который в основном компактно проживает в Испании в автономных регионах: Каталония, Валенсия, Балеарские острова, в департаменте Восточные Пиренеи во Франции, в Андорре, а также в Италии и странах Латинской Америке.

В Испании Каталония является одним из наиболее развитых регионов, где жители имеют один из наивысших уровней дохода за счёт туризма, промышленного производства, сельского хозяйства. Официальными языками автономии являются испанский и каталанский языки.

С усилением сепаратистских настроений в регионе, в 2000 годах к власти пришли радикальные сепаратисты во главе с Карлосом Пучдемоном, которые в 2017 году провели незаконный референдум о независимости Каталонии, непризнанный ни центральными испанскими властями, ни другими странами и международными организациями, причём часть населения Каталонии открыто бойкотировало этот фарс.

Вступив в конфликт с центральными властями, К. Пучдемон был смещён с должности главы регионального правительства и бежал в Бельгию, где до сих пор находится под подпиской о невыезде.

К сожалению, европейские законы позволяют избирать неосужденных судом лиц депутатами Европейского Парламента, чем и воспользовались сепаратисты, избрав туда ряд своих лидеров на общеевропейских выборах 2019 года, что автоматически дало им статус неприкосновенности от испанского правосудия, которое их разыскивает и пытается привлечь к суду.

Ну вот теперь и Европейский парламент поставил точку не только в деле К. Пучдемона и компании, но и надеждам сепаратистов во всем мире, которые пытались использовать Каталонский прецедент в своих целях.

Долгое время сепаратисты и их друзья пытались оперировать тем, что принцип о праве нации на самоопределение выше принципа о территориальной целостности и нерушимости границ независимого государства.

В действительности, в Хельсинском Заключительном Акте ОБСЕ( тогда СБСЕ) 1975 года есть упоминание о праве нации на самоопределение, но термин "самоопределение" не предусматривает изменение существующих границ и нация может самоопределяться в рамках существующего государства, получив соответствующую автономию.

Наконец европарламентарии, которые не всегда "бережно" относились к нерушимости границ других государств осознали, что игнорирование опасности сепаратизма в Европейском Союзе приведут к непоправимым последствиям, которые могут окончиться гражданскими войнами.

Армянские масс медиа и политики, которые всегда активно освещали каталонскую проблему и поддерживали сепаратистов, на этот раз проигнорировали решение Европарламента, ограничившись краткой информацией или полным молчанием.

Каталанских и армянских сепаратистов всегда связывали видимые и невидимые узы, поддерживая друг друга против центральных властей.

До сих пор многие помнят, что в июне 2013 года известная испанская оперная певица каталанского происхождения Монсеррат Кабалье посетила (без разрешения официального Баку) оккупированный Карабах и даже встретилась с лидерами сепаратистов, что вызвало крупный международный скандал. Хотя испанские официальные лица в кулуарах поделились с азербайджанскими коллегами, что эта оперная дива является одним из главных спонсоров каталонского сепаратизма.

Новость из Брюсселя просто привела армянских политиканов в полное уныние, ведь их попытки использовать любую возможность, чтобы попытаться добиться международного признания карабахских сепаратистов всем давно известна.

Армянские "друзья" в Европе постоянно, как до Второй Карабахской войны, так и в ходе неё и сейчас, муссируют тему признания сепаратистов. Эта тема не только потеряла всякую актуальность после поражения Армении и капитуляции, но и сейчас, в свете решения Европарламента, просто стала полностью комичной.

Ведь если тема независимости Каталонии, с ее значительным населением и экономическим потенциалом окончилась так плачевно, то что можно тогда сказать об иллюзиях по поводу квази независимости мизерного армянского населения Карабахского региона Азербайджана?

Тем более, любой незаконно организованный референдум, который затрагивает вопрос территориальной целостности всей страны, не может быть организован только в рамках автономии, а возможен только в случае проведения в общенациональном масштабе. То есть вопрос референдума в Каталонии, так же как и ранее проведённый незаконный референдум в бывшем НКАО, не имеет никакой юридической силы.

Те, кто пытается спекулировать этой темой не должны забывать о том, что армянский народ уже самоопределился, создав Республику Армения (кстати на исторических азербайджанских землях), и повторное самоопределение невозможно.

А если армянские жители Карабаха желают жить в армянском государстве, то дорога им туда открыта. В противном случае, армянское население Карабахского региона Азербайджана может жить там где живут, но признавая и исполняя азербайджанские законы, став лояльными гражданами.

Каталонский пример показал, что не одна страна в мире не будет мириться с сепаратистами под какими "красивыми" лозунгами они не выступали.

Наверняка, даже те французские парламентарии, которые ещё вчера в угоду лоббистам из диаспоры, старались поддержать армянских сепаратистов, теперь очнутся. Ведь есть еще во Франции так называемое сепаратисткое Движение за независимость "Северной Каталонии", то есть французского департамента Верхние Пиринеи, которое наблюдая за их действиями в отношении другого государства, не преминут активизировать борьбу за свои несбыточные идеи.

То есть все должны знать, что сепаратизм- это очень опасная и заразная болезнь, которая если начинается, то остановить ее бывает очень очень тяжело. Любая, даже косвенная поддержка сепаратистов в других странах, как палка о двух концах, ударит по тем кто его поддерживает.

Недаром Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивал, что Азербайджан выступает против любой формы сепаратизма, а принципы территориальной целостности и нерушимости границ являются основными внешнеполитическими приоритетами страны.

Так что урок К. Пучдемона и полное фиаско каталонских сепаратистов, являются очередным уроком для его армянских собратьев и их зарубежных покровителей в отношении того, что мир поменялся и больше терпеть сепаратизм не будет.

Азербайджан всегда безоговорочно поддерживал территориальную целостность Испании и выступал против всех проявлений как баскского, так и каталонского сепаратизма, рассматривая эти вопросы, как внутреннее дело Испанского Королевства, которые должны быть решены в рамках территориальной целостности и нерушимости границ и всегда полагается на адекватное отношение испанской стороны в отношении окончившегося Карабахского конфликта.

Потому что наши страны, поддерживая в аналогичных вопросах друг друга, ставят непреодолимые препятствия сепаратистам всех мастей, которые несут народам разрушения и хаос.