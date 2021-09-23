В Азербайджан доставлены протезы последнего поколения для инвалидов войны

В ближайшие дни в Азербайджане начнется обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны, у которых ампутированы верхние конечности, сообщает Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

В Центр протезно-ортопедического производства и реабилитации Госагентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения уже доставлены протезы последнего поколения производства исландской компании ÖSSUR.

В Центре на первоначальном этапе высокотехнологичными протезами будут обеспечены 10 раненых участников войны, потерявших верхние конечности, а в конечном итоге - 29 человек. Компания ÖSSUR совместно со специалистами российского представительства уже сняла мерки.

Отметим, что специальное программное обеспечение протезов ÖSSUR Touch Bionics позволяет пользователю быстрее вернуться в социальную жизнь. Ранее, с декабря 2020 года, уже было начато обеспечение раненых военнослужащих высокотехнологичными электронными протезами. Всего протезами последнего поколения обеспечены 142 военнослужащих, потерявших нижние конечности в Отечественной войне Азербайджана.