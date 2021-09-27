СГБ Азербайджана подготовила видеоролик, посвященный Дню памяти

Служба государственной безопасности Азербайджана подготовила видеоролик, посвященный отмечаемому 27 сентября Дню памяти, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на сайт Службы.

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти шехидов - солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.