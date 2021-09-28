https://news.day.az/politics/1385205.html Закир Гасанов обсудил ситуацию в Карабахе с новым командующим российских миротворцев
Закир Гасанов обсудил ситуацию в Карабахе с новым командующим российских миротворцев
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом, временно размещенным на территории Азербайджана, генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
На встрече была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.
Отметим, что во встрече также принимал участие бывший командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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