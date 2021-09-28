https://news.day.az/politics/1385223.html Совет Европы предлагает меры по установлению доверия между Азербайджаном и Арменией
Совет Европы предлагает меры по установлению доверия между Азербайджаном и Арменией
Недавно Совет Европы начал переговоры с Арменией и Азербайджаном, чтобы предложить меры по установлению доверия между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе осенней сессии ПАСЕ сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
По ее словам, Совет Европы будет предлагать только меры для укрепления доверия (МД), если обе страны согласятся с этим.
"Меры по укреплению доверия, безусловно, полезны для тех, кто по-другому не контактирует друг с другом, и с помощью этих мер они могут начать общение", - сказала она.
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