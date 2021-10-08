Законопроект "О Дне независимости" имеет ключевое значение для возвращения азербайджанцев в Зангезур

Инициатива назвать дату 28 мая Днем независимости, а 18 октября Днем восстановления независимости вполне логична и соответствуют нынешним реалиям. Поскольку историческая победа во Второй карабахской войне, восстановление территориальной целостности нашей страны повысило роль и положение Азербайджана в региональных и глобальных процессах. Поэтому необходимо пересматривать и систематически анализировать произошедшие в регионе события.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член-корреспондент НАНА, историк, профессор Муса Гасымлы.

Парламентарий отметил, что хотя 18 октября и называется Днем независимости, преамбула Конституционного акта "О государственной независимости Азербайджанской Республики" по сути основана на идее восстановления независимости нашей страны. В законе подчеркивается, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году, что однозначно означает, что датой провозглашения нашей государственной независимости является 28 мая 1918 года.

"Поправки в законодательные акты по вышеуказанным вопросам четко указывают, что Азербайджанская Республика является правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики. Изменения подорвут пропаганду антиазербайджанских сил, включая Армению и ее покровителей, а также тех, кто не может согласиться с независимым курсом Азербайджана", - заявил он.

Депутат подчеркнул, что современный Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность, станет полноправным правопреемником Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году, в форме нормативно правового акта.

"Нынешний подход поднимает исторические и правовые реалии границ и территорий Азербайджанской Демократической Республики, которые, несомненно, очень важны для возвращения азербайджанцев в Зангезур. С другой стороны, если наш гимн, флаг и герб являются государственными символами, принятыми Азербайджанской Демократической Республикой, это означает, что история нашей независимости теперь начинается с истории Азербайджанской Демократической Республики - 28 мая ", - заключил Муса Гасымлы.