В Минске пройдет заседание Совета глав МИД стран СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в юбилейном заседании Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"11 октября в рамках рабочего визита в Белград министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в юбилейном заседании высокого уровня, посвященном 60 -летию Движения неприсоединения", - отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что 14 октября глава МИД России примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске.

По словам М.Захаровой, 12 декабря С.Лавров посетит столицу Казахстана Нур-Султан. Глава МИД России примет здесь участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).