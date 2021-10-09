Гадрут в Азербайджане, а Пегов на свалке

Еще с глухих советских времен существует анекдот про картину "Ленин в Польше". Ну, кто помнит - шалаш там и все такое прочее. Десятки лет над анекдотом смеются, но многие все еще задаются вопросом? А есть ли на самом деле такая картина - "Ленин в Польше"?"... Картине "Пегов в Гадруте" пока всего год, но она уже успела получить бешеную популярность и обрасти анекдотами и мемами. Куда там "Ленину в Польше" до нее.

Сегодня мы отмечаем день освобождения Гадрута. Год назад доблестная Азербайджанская армия очистила этот населенный пункт от оккупантов и водрузила над ним флаг Азербайджана. Сема Пегова тоже отмечает сегодня годовщину - 9 октября, ровно год назад в своем Телеграме он разместил исторический фейк, заложив основу доски своего позора, на которой на сегодня уже не осталось места. Последним позорным фактом деятельности рыжебородого провокатора, как все помнят, стал фейк об "афганских беженцах в Баку", когда Пегов попался на дезу, подброшенную ему азербайджанскими блогерами.

И до Гадрута за Семеном Пеговым ползла дурная слава, но после исторического фейка его репутацию уже ничто не могло спасти.

Напомним, что Сема выставил вот такие посты в своем Телеграм-канале.

Они вдохновили его многочисленных армянских поклонников, которые, прочитав такое "опровержение" заявлений Президента Ильхама Алиева, рыдали, обнимались и молились Аствацу, прося уберечь Сему от Байрактара.

Наши соседи не привыкли воспринимать окружающий мир в реальном свете, поэтому не подумали присмотреться к деталям и просто пошевелить мозгами. Хотя армянское общество особо винить нельзя - все помнят, какое массированное давление оказывалось в те дни на умы армян со стороны официальных и силовых структур. Ереван, видимо, полагаясь на кого-то, надеялся вернуть себе Гадрут, и над замазыванием истины трудились такие герои мемов, как Арцрун Ованнисян, Шушан Степанян и сам Семен Пегов. Если представитель Минобороны заявляет "я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян", то почему армянское общество не должно верить Пегову? И оно, несчастное, поверило. И верило почти до конца войны во все сказки о "стратегическом отступлении", "тактической передислокации" и прочем. Смешно сегодня перечитывать обсуждения на армянских и проармянских ресурсах на тему "кто контролирует Джебраил?", продолжавшиеся на пятый день после того, как над городом был поднят азербайджанский флаг. А сколько дней армяне верили, что удержали Шушу, молясь на Телеграм рыжего Семы!

Так вот, Гадрут нужно было "спасти" во что бы то ни стало, а Сема Пегов служил для всеармянского агитпропа тяжелой артиллерией. Как бы не армянин, а рвет тельняшку за армян, эдакий честный рыжий парнишка, смело подставляющий голову под азербайджанские пули во имя справедливости. И так далее. Тут опять же армян подводили глаза и уши, потому что видео, распространяемые самим же Пеговым, демонстрировали как раз обратное.

Фейк с Гадрутом был очень быстро разоблачен. Даже удивительно, как сами армяне не заметили элементарных вещей, которые должны были бы заставить их засомневаться. Google Maps тут в помощь. Все фото и видео из серии "Пегов в Гадруте" были фейковыми и постановочными, причем, постановщик явно оказался халтурщиком. Он не справился, хотя за крутое опровержение слов Президента Азербайджана и кадров, распространенных азербайджанским Минобороны, ему было хорошо заплачено. Заказчикам следовало потребовать с него вернуть деньги. Может быть, и потребовали - об этом история умалчивает. Кто был работодателем Семы, тоже хорошо известно. Многие, наверняка, видели в Сети кадры, где небезызвестный так сказать медиа-магнат Арам Габрелянов самым унизительным образом отчитывает Пегова за невыполнение заказанной работы. А тот стоит перед ним как школьник и с таким лицом, будто от страха уже намочил штанишки.

За 44 дня войны у Семы было много проколов. Как и у прочих ангажированных борзописцев из российской блогосферы. Армянство хорошо подготовилось к информационной поддержке новой военной агрессии, чего не скажешь о подготовке армянской армии. Видимо, рассчитывали, как в старом мультфильме, "интеллектом задавить" высокотехнологичные Вооруженные силы Азербайджана.

Кстати, Сема впервые мощно засветился в работе на армянскую пропаганду во время июльских событий прошлого года на товузском направлении госграницы. До этого он уже бывал в Карабахе и был включен в "черный список" нашего МИДа. Но азербайджанская общественность широко познакомилась с этим недоразумением с рыжей бородой в июле 2020 года, когда "Время покажет" на первом канале выбрало его в качестве эксперта по событиям. Думается, заметили его не только мы, но и состоятельные заказчики, выбравшие его в качестве того, кто будет освещать очередную победоносную войну Армении. В зоне боевых действий в Карабахе он мог появиться только с хорошо пополненным банковским счетом. И, как демонстрируют его же собственные ангажированные репортажи, первым уносил ноги с поля боя. И думал он тогда, говоря словами товарища Жеглова из популярного фильма, "не про товарищей своих убитых, а про домик в Жаворонках с коровой да с кабанчиком". Не знаем, есть ли у Пегова дом в Жаворонках и корова с кабанчиком, но, думается, когда он в панике рвался в салон автомобиля, удирал из Шуши, ему точно было что терять кроме своей бесполезной жизни.

Фейк Семена Пегова о Гадруте - это не просто история позора какого-то нечистоплотного блогера. Это история позора армянского агитпропа и разоблачения провокаторов. Правда, это еще должна была бы быть история пробуждения армянского общества, задавленного лживой пропагандой. Но, к сожалению, этого пока не наблюдается. Армяне и сегодня продолжают постить фейки Пегова и ему подобных, верить им, возмущаться или радоваться как дети и выставлять благодарственные смайлики.

Это значит, что у Семы Пегова пока еще есть высокооплачиваемая работа...

Лейла Таривердиева