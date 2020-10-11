Разоблачен фейк WarGonzo о том, что Гадрут находится в руках армян

Разоблачен очередной фейк продавшегося армянам российского блогера, автора проекта WarGonzo, Семена Пегова.

Как передает Day.Az, ранее Пегов опубликовал видео, в котором нагло солгал, что поселок все еще находится под контролем ВС Армении. Однако, стало известно, что блогер по поручению своих армянских покровителей проник уже в освобожденный азербайджанской армией Гадрут под прикрытием Международного комитета Красного Креста, чтобы сделать свой репортаж.

Данный факт подтверждается тем, что логотип МККК на автомобиле, находящемся за спиной Пегова, замазан. То есть, Пегову было поручено любой ценой пройти на территорию азербайджанского поселка и сделать "опровергающий Азербайджан репортаж", чтобы успокоить армян, которые потеряв веру в победу, могут свергнуть правительство Армении.

Кроме того, азербайджанские пользователи Facebook разоблачили еще одну не до конца продуманную аферу Пегова - опубликованная в его телеграм-канале фотография снайпера сделана на расстоянии 2,5 км от Гадрута, а не в самом поселке. Факт легко проверяется на подлинность в Google Maps.

Напомним, что продюсер главных антиазербайджанских новостей из оккупационной зоны Семен Пегов яляется агентом Арама Габрелянова. Накануне в социальных сетях появилось сенсационное видео, которое разметает все оставшиеся сомнения.

Видео снято в редакции одного из хорошо известных изданий, которое возглавляет российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов. На видео Габрелянов, используя нецензурную лексику, отчитывает Семена Пегова, как школьника. Из короткой беседы можно сделать вывод, что Семен Пегов пытается получить от Арама Габрелянова разрешение и дальше писать тексты. Что встречает упорное несогласие армянского медиамагната, который отчитывает Пегова как мальчишку и принуждает к съемкам видеорепортажей.

Уничижительный тон и нецензурная лексика, которые использует Габрелянов в разговоре с Пеговым, говорят сами за себя и не требуют дополнительных комментариев.

Представляем видео разговора Арама Габрелянова и Семена Пегова: