Главным итогом Победы Азербайджана стало возникновение новых реалий на Южном Кавказе

Главным итогом, прошедшего с начала боевых действий в Карабахе года, стало возникновение новых реалий на Южном Кавказе.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил журналист, политический обозреватель российского издательского дома "Коммерсантъ" Сергей Строкань, передает Day.Az.

"В Азербайджане и Армении эти реалии воспринимаются по-своему. Азербайджан приступил к возрождению освобожденных земель, которых получил мертвыми. Сейчас Азербайджан хочет побрызгать их живой водой, своей любовью, превратить их в оазис. Это очень важно. Это колоссальная задача. Мы видим, что уже аэропорт в Физули построен и запущен в строй. Еще два аэропорта будут построены. Идет разминирование земель, создаются экономические проекты. Когда работаешь на своей земле - это дает тебе силы", - отметил российский журналист, напомнив о создании трехсторонней рабочей группы по налаживанию транспортных и экономических связей в Карабахе.

Как отметил С.Строкань, Армения же находится в несколько иной ситуации. "С моей точки зрения, Армения в течение этого года не пришла в себя и не выработала стратегию интеграции в новую реальность. Не вполне понятны предложения Армении о статусе Карабаха, размещении российских миротворцев вдоль границы. К кому адресованы эти предложения и насколько они жизнеспособны? Почему многие предложения наталкиваются на сопротивления? Теряется время для развития, идет топтание на месте. Пока, по истечению года я не вижу возможности интеграции Армении в новую реальность. Но есть развития по отношению к Турции. Пашинян после выборов сменил антитурецкую риторику. Может быть, это двухходовка для начала примирения с Азербайджаном тоже?", - анализирует политолог.

"Еще один итог года, по мнению собеседника агентства, - это то, что не все игроки удовлетворены итогами войны. В частности, Иран считает, что его обошли, обделили, что главными игроками стали Азербайджан, Турция и Россия. Важно, что процесс пошел, хотелось, чтобы он шел быстрее. Но важно, что он не стоит на месте".