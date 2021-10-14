Между незаконными вооруженными формированиями Армении произошла перестрелка

На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами. Затем на месте их нахождения произошел взрыв. По предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны. Заявляем, что Азербайджанская Армия не имеет никакого отношения к случившемуся", - заявили в министерстве.