В шести американских городах объявлен "День Азербайджана"

В шести городах штата Северная Каролина США объявлен "День Азербайджана".

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в городах Роли, Шарлотта, Дарем, Кэри, Фейетвилл и Апекс приняты декларации по случаю 18 октября - 30-летней годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана, передает Day.Az.

Документы были подписаны мэрами указанных городов.

В декларациях подчеркивается, что США безоговорочно поддерживают территориальную целостность (включая Нахчыванский и Карабахский регионы), государственный суверенитет и независимость современной Азербайджанской Республики. Сообщается, что Организация американо-азербайджанской дружбы вносит свой вклад в богатство культурного разнообразия и экономическое процветание Северной Каролины, за последние 30 лет около миллиона наших соотечественников во всем мире и американцев азербайджанского происхождения отмечали 18 октября как День восстановления государственной независимости Азербайджана, было выражено глубокое почтение к беспрецедентному вкладу их предков в распространение свободы и демократии в Азербайджане и регионе Южного Кавказа.