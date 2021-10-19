Координация в Молодежной межпарламентской ассамблее СНГ перейдет к Азербайджану

Депутаты Эмин Гаджиев и Кенуль Нуруллаева 20-23 октября посетят Санкт-Петербург для участия в 17-м заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи стран-членов СНГ и других мероприятиях.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, отчет о деятельности структуры в 2020 году будет заслушан 21 октября на 17-м заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи стран-членов СНГ, будут рассмотрены такие вопросы, как "Текущая ситуация и основные направления развития: молодежный туризм в странах-членах СНГ", "Молодежь СНГ и цели устойчивого развития", "Подготовительная работа к Молодежному межпарламентскому форуму стран-членов СНГ", передает Day.Az.

На заседании координация в организации в порядке ротации перейдет к Азербайджану, модератором мероприятия будет руководитель парламентской делегации Милли Меджлиса в Молодежной ПА СНГ Эмин Гаджиев. На заседании депутат Кенуль Нуруллаева выступит с докладом на тему "Молодежный туризм в странах-членах СНГ: текущая ситуация и основные направления развития".

22 октября состоится конференция на тему "Облик современного города", посвященная объявлению 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ. Конференция начнется со вступительной речи координатора Молодежной межпарламентской ассамблеи стран-членов СНГ Эмина Гаджиева. По итогам конференции будут подготовлены рекомендации, направленные в ПА СНГ или законодательные и исполнительные власти стран-членов СНГ.