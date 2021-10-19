В Дубае состоялась встреча с азербайджанской общиной

В городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов состоялась встреча с азербайджанской общиной, осуществляющей деятельность в этой стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, мероприятие, начавшееся с озвучивания государственного гимна Азербайджана, вступительным словом открыл председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, передает Day.Az.

Подчеркнув, что в соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева сотрудники комитета регулярно проводят встречи с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, председатель поздравил наших соотечественников с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости. Oн также передал поздравления по случаю первой годовщины блестящей и славной Победы, одержанной под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, и выразил представителям диаспоры признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность, продемонстрированные в тот период во имя доведения до мировой общественности правового дела Азербайджана.

Было отмечено, что в последние годы наблюдается продвижение в организационном становлении представителей азербайджанской диаспоры в этой стране, их интеграции в общество, где живут, образовании и социальном положении.

Затем состоялся широкий обмен мнениями и прозвучали различные предложения в связи с усилением деятельности азербайджанских диаспоральных организаций в ОАЭ.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный деятельности и электронным ресурсам Государственного комитета по работе с диаспорой.

Встреча, завершившаяся выборами координаторов Координационного совета азербайджанцев арабских стран по ОАЭ, была продолжена праздничным мероприятием.