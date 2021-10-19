Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню вырос на 300%

За последние недели максимально увеличился объем товаров, пропущенных через таможенно-пограничный пропускной пункт в Астаринском районе провинции Гилян на севере Ирана.

Об этом во вторник сказал Trend гендиректор Астаринского таможенного управления Ирана Керим Расули, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время через сухопутный участок пункта из страны ежедневно выезжают 200 грузовиков.

В последние недели увеличился как экспорт, так и транзит товаров через этот пограничный пункт. Причина такого роста - возросший экспорт Ирана во второй половине года: "С 21 марта по 22 сентября этого года транзит товаров через Астаринский таможенно-пограничный пропускной пункт увеличился на 300 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года".

Гендиректор управления подчеркнул, что импорт продукции через Астаринскую таможню уменьшился, и это нормально, поскольку Иран намерен минимизировать импорт товаров, за исключением необходимых товаров стратегического значения. Кроме того, продолжаются регулярные грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом.

"Иран реализует подписанные соглашения по развитию таможенных отношений с соседними странами. Три года назад было подписано соглашение между Евразийским экономическим союзом и Консультативным советом СНГ. Согласно этому документу, Иран использует возможности Евразийского экономического союза. Таким образом, экспорт продукции в эти страны и импорт продукции из этих стран осуществляется в основном через Астаринский таможенно-пограничный пропускной пункт. Реализация мер в рамках этого документа также привела к росту объема экспорта через Астаринскую таможню", - добавил Керим Расули.

Отметим, что накануне в ряде СМИ были растиражированы слова члена совета директоров Совместной ирано-российской торговой палаты Сейеда Джалила Джалалифара о том, что якобы на Астаринской таможне с иранской стороны возникла напряженная обстановка, и будто причиной этого стали преднамеренные действия Азербайджана.

В распространенной во вторник официальной информации Государственного таможенного комитета Азербайджана говорилось, что информация о препятствовании Азербайджаном экспорту Ирана в Россию является необоснованной и не соответствует действительности:

"Таможенно-пропускной пункт в азербайджанской Астаре продолжает работать в усиленном режиме, за последние 10 дней из Ирана в Азербайджан был обеспечен проезд большего по сравнению с предыдущими днями числа грузовиков".

В ведомстве отметили, что недопустимо обвинять Азербайджан в таможенных проблемах, вызванных иранской стороной, и политизировать этот вопрос.

"15-16 октября в течение 10 часов в компьютерной системе некоторых ведомств Ирана фиксировался сбой, что привело к возникновению очередей и задержкам в погрузочно-разгрузочных операциях на фруктово-овощных складах в иранском городе Астара", - говорилось в информации Гостаможенного комитета.