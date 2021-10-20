Молодежь азербайджанской диаспоры обратилась в международные организации в связи с военными преступлениями Армении

По совместной инициативе молодежной сети азербайджанской диаспоры и диаспорских молодежных организаций принято заявление в связи с военными преступлениями Армении против Азербайджана, совершенными во время второй Карабахской войны.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении говорится, что в октябре прошлого года по приказу военно-политического руководства Армении по азербайджанским городам Гянджа и Барда, находящимся вдали от зоны боевых действий, были выпущены баллистические ракеты, передает Day.Az.

В результате этих чудовищных преступлений, противоречащих человеческим ценностям и международным конвенциям, погибли и были ранены азербайджанские мирные жители. Кроме того, гражданской инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

В заявлении отмечается, что вооруженные силы Армении совершили серьезные военные преступления, подвергнув интенсивному обстрелу города Мингячевир, Нафталан, Геранбой, Тертер, Агдам и Хызы.

Документ, подписанный руководством Молодежной сети азербайджанской диаспоры, Норвежско-азербайджанской молодежной организации, Молодежного союза во имя межкультурных связей, Азербайджано-итальянской молодежной ассоциации, Литовско-азербайджанской молодежной организацией, Азербайджанского дома в Польше, Каспийского исследовательского центра, Азербайджано-венгерского союза молодежи, Азербайджано-турецкой молодежной организации, Эстонско-азербайджанского молодежного центра IRS, Ассоциации азербайджанских студентов во Франции, Диаспорского центра Кипр-Азербайджан, Союза азербайджанской молодежи при "Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга", Азербайджанской молодежной организации при Конгрессе азербайджанских общин, Украинско-азербайджанской молодежной рады, был направлен в международные организации.