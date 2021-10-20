В Москве состоялась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, передает Day.Az со ссылкой на сайт правительства России.

Заместитель премьер- министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук провели заседание трёхсторонней Рабочей группы.

20 октября в Москве стороны провели первую часть 8-го заседания трёхсторонней Рабочей группы, в ходе которой рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 11 января 2021 года.

Стороны договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания.