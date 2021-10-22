Во время Второй Карабахской войны мы пытались донести до мира правый голос Азербайджана через СМИ

Нынешнее время имеет особое значение по ряду факторов. Год назад азербайджанские земли еще не были полностью освобождены от оккупации, армяне атаковали мирных граждан Азербайджана с применением запрещенного оружия. В этот поворотный момент истории мы были рядом с Азербайджаном. С другой стороны, мы пытались донести правое дело Азербайджана, его правый голос до мира через средства массовой информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил глава Управления коммуникации Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун во время выступления на медиафоруме Тюркского совета.

Напомнив о большой борьбе в социальных сетях во время Второй Карабахской войны, Ф.Алтун сказал: "Во время войны мы также вместе сражались на информационном фронте с моим братом, помощником Президента Азербайджана, заведующим отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. В результате мы внесли вклад в достижение Победы, и, к счастью, победили. Да упокоит Аллах души наших шехидов, я еще раз говорю: "Карабах - это Азербайджан".

Отметив, что первое заседание Тюркского совета прошло десять лет назад, Ф.Алтун сказал, что он счастлив от проведения Турцией такого важного мероприятия, значимого для дальнейшего укрепления братских уз.