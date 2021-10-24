В Армении украли деньги, предназначенные для участников Второй карабахской войны

Следственный комитет Армении задержал группу лиц, обвиняемых в присвоении выплат, полагающихся участникам боевых действий в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По материалам дела, бывший военный, контрактник А. А. вступил в сговор с участниками организации "Присягнувшие бойцы-смертники", в том числе с зампредседателя организации В. С., а через него - с руководителями организации на местах - в Абовяне (К.Г.) и Севане (В. С).

После 9 ноября 2020 года участники сговора посетили места временной дислокации ряда частей сепаратистов, представившись сотрудниками инспекции Вооруженных сил. Далее они представили сведения об участии в военных действиях 38 лиц, входящих в организацию (30 из этих лиц не принимали участия в военных действиях). На этом основании участники группы получили из частей соответствующие справки и денежные выплаты, которые присвоили. Пятерым из них предъявлено обвинение, трое задержаны, двое уже арестованы.

Отмечается, что следствие продолжается.

Примечательно, что председатель этой организации - Рубен Геворкян, бывший депутат парламента от "Процветающей Армении". В беседе с армянскими СМИ он не исключил возможность подобных действий со стороны отдельных членов своей организации.