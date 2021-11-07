Организация VIII Глобального Бакинского форума на высшем уровне - прежде всего заслуга Президента Ильхама Алиева

Организация VIII Глобального Бакинского форума на высшем уровне является прежде всего заслугой Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это также свидетельство того, что ситуация с общественным здравоохранением в Азербайджане стремительно улучшается. Правительство Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым приносит конкретные результаты народу Азербайджана. Проблемы в мире, возникшие в результате растущего спроса на нефть и энергетические ресурсы, обошли Азербайджан стороной, поскольку страна сумела продвинуться в сфере зеленой экономики и укрепить сельскохозяйственный сектор. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева движется в правильном направлении и осуществляет более эффективные меры против коронавирусной пандемии по сравнению с остальными европейскими странами.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Наш собеседник отметил, что Глобальный Бакинский форум является одной из ведущих мировых платформ, где обсуждаются актуальные международные вопросы, представляющие геополитический интерес.

"Проведение форума в Баку также способствует укреплению мировой экономики и межкультурному сосуществованию. Этот глобальный проект содействует консолидированному экономическому развитию в Евразии. Глобальный Бакинский форум является шедевром Азербайджана и не может быть имитирован другими странами, стремящимися достичь вершины Азербайджана в данном вопросе", - заключил Питер Тейс.

Напомним, что 4 -6 ноября в столице Азербайджана прошел очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" под попечением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви.

Абдул Керимханов