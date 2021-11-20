Щелчок по носу Маргариты Симоньян от администрации президента России

Всероссийская армянская затычка, самодовольная зазнайка, главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила щелчок по носу от администрации президента России. Одиозную провокаторшу, действующую в интересах армянского лобби, жестко раскритиковали за попытку разжечь межнациональную рознь в России.

Так, замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов на втором всероссийском форуме "Народы России" призвал журналистов обратить внимание на проблему упоминания национальности нарушителей и допустил, что за это упоминание можно было бы привлекать к ответственности.

По его словам, нельзя допустить попытки разжигания межнациональной напряженности и не нужно тиражировать "подобные заявления" - о лицах какой-то национальности - по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон.

"Возможно, даже привлекать к ответственности", - отметил Магомедов.

Он напомнил, что эта проблема была раньше, когда была тенденция "все время говорить о лицах какой-то национальности".

"Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами, медиа-сообществом успешно ее искоренили. Не было несколько лет. Но, видимо, сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это", - сказал чиновник.

Вопрос о допустимости упоминания национальности нарушителей и подозреваемых начали обсуждать после резонансных конфликтов с драками в Москве. В частности, после нападения группы людей на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, полиции пришлось уточнять, что подозреваемые - граждане России. В дискуссию тогда вступил даже глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал в таких случаях вовремя останавливаться.

"Драка в Ватутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплеки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами", - написал он в своем Телеграм-канале.

Напомним, что именно Симоньян нелицеприятно высказалась о представителях Кавказа после инцидента в Ватутинках, называя их "приезжими" и "понаехавшими". Оскорбления Симоньян задели в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. Действуя в интересах армянского лобби, Симоньян целенаправленно разжигала межнациональную рознь в России, прикрываясь свободой слова. За что и поплатилась.