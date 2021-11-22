Прямой шантаж со стороны Армении вызывает откровенную неприязнь у России

В Азербайджане любой гражданин готов в реале, а не в соцсетях, биться за свою родину и свои земли до последнего патрона и не жалея жизни. Чего не скажешь об Армении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

В поведении Еревана в связи с последней ситуацией на госгранице, прежде всего, проявилась вопиющая наглость армянской стороны, которая, устраивая провокации на границе с Азербайджаном, совсем потеряла определенный верноподданический пиетет перед Россией. Я имею в виду очередные требования спасать армян от "проклятых турок", которые якобы вторглись на территорию суверенной Армении, и угрозы обратиться за помощью к кому-нибудь другому. На мой взгляд, прямой шантаж главного миротворца, спасшего Ереван от полного разгрома в результате 44-дневной войны в Карабахе, снова выявил откровенную неприязнь и неприятие подобного поведения армянского руководства с российской стороны. Мы, конечно же, видим в СМИ внешнее спокойствие и призывы к диалогу, но, по моему мнению, решения о превентивных мерах по принуждению Еревана к подписанию мирного договора уже принимаются.

Тот факт, что на просьбы Армении никто из ее "друзей" на Западе особо не отреагировал, говорит, прежде всего, о том, что, скорее всего, судьба армянского государства уже решается в несколько ином ключе. Могу предположить, что отсутствие реальной централизованной политической силы в Ереване подталкивает многих полностью отказаться от поддержки этой страны ввиду отсутствия хотя бы подобия государственности. И наоборот, поддержка Азербайджана возрастает, так как Баку и лидер страны Ильхам Алиев довольно убедительно отстаивают интересы своего народа и государства в целом, аргументируя доказательствами каждый свой шаг и аргументированные законодательно решения по армянскому вопросу. Более того, на мой взгляд, очевидны преимущества сотрудничества именно с Азербайджаном, и как раз поэтому Ереван теряет свои позиции на всех фронтах, и не только военных.

Интересная особенность - как только Ереван получает достойный отпор и отказ со стороны третьих сил поддерживать его милитаристские и захватнические настроения, он сразу заявляет о готовности подписать те или иные документы, которые должен был уже давно подписать. Все это обман, который может длиться вечно, если его жестко не пресечь. На данном этапе надежность границ возможна только при наличии железного кулака Азербайджана, подкрепленного решимостью России довести ноябрьские трехсторонние соглашения до логического конца.

Что же касается возможностей самой Армении, то никакие перестановки в армянском военном ведомстве, на мой взгляд, никоим образом не приведут к улучшению обороноспособности армии страны. Повальная коррупция, отсутствие новейшего вооружения и, главное, специалистов, способных его использовать, - это лишь малая толика того, что можно сказать в подкрепление моего мнения. А самое главное - нужно учесть тот факт что, в принципе, у самого государства нет сил и возможности сформировать крепкую армию со стойкой идеологической платформой, чего не скажешь об Азербайджане, где любой гражданин готов в реале, а не в соцсетях, биться за свою родину и свои земли до последнего патрона и не жалея жизни. Более того, сама армянская государственность не имеет под собой никакой исторической подоплеки, и даже сейчас, вместо того, чтобы принять историческую действительность, руководство Армении ведет свое государство и народ к гибели и обнищанию.

Со стороны армян или сочувствующих им экспертов порой приходится слышать дифирамбы в адрес прежних властей Армении, то есть карабахского клана. Мол, только возвращение Кочаряна или кого-то там еще вернет Армении "честь и достоинство". На это хотел бы сказать следующее. Возвращение к власти карабахского клана не только не спасет Армению, но и еще больше подтолкнет ее к хаосу и разложению. Именно карабахский клан имел возможность за прошедшие тридцать лет начать решать конфликт мирным путем, освободить земли без крови, заключить мирный договор с Азербайджаном, тогда еще на более выгодных для своей страны условиях, в конце концов, не допустить прихода к власти авантюриста Пашиняна. Этого не произошло, и случилось в итоге то, что случилось. Армения потеряла не только оккупированные территории, но и многие тысячи жизней молодых ребят, которые, будь между двумя странами мир, могли пригодиться своей стране. Их гибель позволила заработать только кладбищенскому бизнесу, но ничего не принесла Армении.

Однако, думаю, у Еревана все еще есть шанс дать народу счастливое будущее. Ключ к нему заложен только в мире с соседями. Если не будет мирного договора, то, вполне вероятно, уже в обозримом будущем не станет и самой армянской государственности.

P.S. Сегодня у Евгения Михайлова юбилей - ему исполняется 50 лет. Хотим поздравить друга Азербайджана и пожелать ему всего наилучшего.

Лейла Таривердиева