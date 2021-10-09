Карабахский клан показал полное бессилие перед аргументами Баку

Наблюдая за выпадами экс-президента Армении Сержа Саргсяна в сторону Президента Азербайджана Ильхама Алиева, еще более четко начинаешь понимать, почему все-таки Ереван проиграл в войне за Карабах.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

В словах Саргсяна, по мнению Михайлова, кроется абсолютное бессилие перед аргументами Баку и недвусмысленными выводами о том, что не Никол Пашинян в итоге виновен в разгроме, а именно та коррупционная вертикаль как в армии, так и в политике, которую выстроили Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Долгие годы забвения интересов своего народа и накопления для себя любимых привели страну к катастрофе. У Никола Пашиняна же хватило мужества, несмотря ни на что, признать поражение и спасти страну от полного разгрома, отметил российский эксперт.

"Еще апрельские бои 2016 года показали истинную готовность Армении к войне. То есть было совершенно очевидно, что Еревану уже тогда следовало осознать основной посыл Баку, который подразумевал полное поражение Армении в случае будущей конфронтации. После апрельского разгрома Сержу Саргсяну как президенту необходимо было проявить заботу о своём государстве и народе и вернуть Карабах без каких-либо условий. Но он остался всё тем же недальновидным лидером Армении, который в итоге не удержал власть и проиграл Пашиняну. И сейчас этот ушедший в тираж представитель карабахского клана говорит о том, что если бы, мол, он остался у власти, Армения бы победила в войне. Смешной и недальновидный выпад, впрочем, как и все выступления этого армянского политика", - сказал наш собеседник.

По словам Михайлова, именно карабахский клан, к которому относятся два предыдущих президента Армении, привел страну к катастрофе.

"Об этом говорю не только я, но и сами армянские эксперты, которые находят сотни ошибок в правлении Кочаряна и Саргсяна. И именно поэтому клан сегодня практически полностью утерял влияние на внутреннюю политику Армении. И даже в пока еще наблюдающейся реваншистской активности части населения Армении нет "заслуги" ни Кочаряна, ни Саргсяна", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева