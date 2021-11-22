США рады снижению напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджаном

США рады, что напряженность между Ираном и Азербайджаном снизилась. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Мы очень внимательно следили за ситуацией и были очень обеспокоены возникновением напряженности. Азербайджан - единственная страна в мире, граничащая с Россией и Ираном. Иногда это создает очень сложную ситуацию. Мы рады, что напряженная ситуация разрядилась и возвращается к нормальному руслу. Похоже, что Иран предпринял некоторые шаги, которые не были продуктивными для поддержания хороших отношений с Азербайджаном, и изменил свой курс", - сказал посол.