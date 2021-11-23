Армения отвернулась от России в интересах Запада

В Армении бродит масса конспирологических версий о том, что сегодняшние власти под предводительством премьера Пашиняна сдали Карабах сознательно.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье известного российского интернет-издания "Комсомольской правды".

Спецкор пишет в своей статье, что прямо спросил вице-спикера армянского парламента Алена Симоняна: "Армения специально сдала Карабах, чтобы поменять геополитический вектор с российского на западный?".

Интервью превратилось в перепалку. Ален Робертович начал закипать: "А у армянского общества есть понимание, что это Россия сдала Карабах! И с чего вы взяли, что кто-то сдавал Карабах? Вы оскорбляете этим армянский народ и тех, кто проливал за него кровь. Если бы его хотели сдать, было несколько вариантов, включая предложения МИД России".

Далее корреспондент приходит к выводу: "Политики в Армении сознательно разрушили логику исторических и геополитических процессов в интересах третьих стран. Они готовы ради этого претерпевать мытарства, сдавать территории и делать Армению безлюдной, из которой люди уезжают за лучшей жизнью в Россию, Европу или Америку...".