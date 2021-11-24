Снимите этого с руля: страхи всеармянского Чебурашки

Начну с анекдота. Едут крокодил Гена и Чебурашка на мотоцикле, чебурашка сидит на руле. Останавливает их милиционер и говорит:" Сними этого с руля!". Возмущенный Чебурашка отвечает:" Я не сруль - я Чебурашка!". Вот и третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, которого в его же стране именуют Чебурашкой, приходится доказывать теперь, что он не тот, кем его видят правоохранительные органы.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета РА. "Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде", - отметили в пресс-службе ведомства. Чуть ранее, утром 22 ноября, Антикоррупционный комитет Армении вызвал Сержа Азатовича на допрос в качестве обвиняемого по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян.

В общем, оправдываться Сержику придется. В перспективе, не только по этому делу. Слишком длинная очередь образовалась из желающих спросить у него: "Где деньги, Серж?". Ведь Саргсян столько лет, на разных должностях был, имел возможность воровать вагонами и активно ею пользовался. В итоге, армянская диаспора не раз чувствовала себя облапошенной - собранные ею и переданные в РА миллионы бесследно исчезали в широких штанинах всеармянского Чебурашки. И ничего оттуда не доставалось, так сказать, дубликатом бесценного груза.

Зато, красные труселя Сержика, когда он отдыхал в Баден-Бадене, были видны издалека. Сейчас они манят к себе представителей армянских следственных органов. Как, собственно, и природа происхождения тех десятков миллионов долларов, что Азатович мог за один раз просадить за карточным столом. По сути, он регулярно проигрывал танки, БТР, БМП, вертолеты и самолеты, в общем многие виды самого современного оружия, которое можно было купить на эти самые десятки и сотни миллионов долларов.

Их катастрофическая нехватка была видна давно, но наиболее ярко все это проявилось в ходе 44-дневной войны, поражение в которой Сержик и Робик, а второй президент РА Кочарян причастен к фиаско армянской армии весьма прямо, пытались и все еще пытаются повесить исключительно на нынешнего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Он, конечно, редкий олух, сделавший все для того, чтобы война стала неизбежной, но считать только его виновным в разгроме армянской армии было бы неправильно.

Как объяснял в известной гайдаевской кинокомедии нанятым им жуликам Трусу, Балбесу и Бывалому проворовавшийся директор торговой базы: " Все уже украдено до вас". И вот теперь у очень многих, как в рядах армянской диаспоры, так и у судебных органов РА, возникли вопросы к тем, кто все это украл. Серж по прозвищу Чебурашка- в первых рядах грабителей.

Другое дело, что не хочется ему отвечать по всей строгости закона. Поэтому и неудивительно, что активно возмущаться начали члены кружка поклонников всеармянского Чебурашки. Слушать их не столь интересно, сколь весело. "Третий президент Армении Серж Саргсян препятствует окончательному и необратимому процессу капитуляции Армении, поэтому всегда есть незаменимое отребье", - об этом на своей странице в "Facebook" 22 ноября написала депутат от блока "Честь имею" Анна Мкртчян.

Нет, ну разве она не прелесть? В одном, небольшом посте сказать так много - это же уметь надо! Получается, что подавляющее большинство граждан Армении являются сторонниками именно "незаменимого отребья". Она вышла на улицы городов РА, дабы свергнуть Саргсяна, оно же проголосовало за "революционеров" на выборах 2018 года и на внеочередных парламентских выборах 2018 года, которые состоялись уже после поражения РА в 44-дневной войне. Ну и как тогда назвать всех, поддерживающих Пашиняна?

Кроме того, возникает вопрос- а какова реальная цена самого Сержика, если его свергло "незаменимое отребье"? И это при том, что у него под рукой была армия, спецслужбы, парламентское большинство, СМИ. Но, Азатович тогда обделался таким испугом, что капитулировал перед политическим спекулянтом, горлопаном и популистом. Так кто , после всего этого , "незаменимое отребье"?

Что до того, что Азатович якобы "препятствует окончательному и необратимому процессу капитуляции Армении", то мне нравится словосочетание "необратимая капитуляция". Тут с Анной Мкртычян не поспоришь. Другое дело, что капитуляция уже состоялась. Под ней Пашинян уже поставил подпись. Речь идет о трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. И если Аннушка не только еще не разлила подсолнечное масло, но и не вникла в суть подписанного Воваевичем, то не мы тому виной.

Кстати, Саргсян, этот отважный борец за денежные знаки, никак не сумел воспрепятствовать подписанию Пашиняном трехстороннего заявления. Азатович никак не сумел воспрепятствовать и поражению Армении в 44-дневной войне. А сейчас, имея считанной количество мандатов в парламенте РА, и полное презрение со стороны подавляющего большинства армянского общества, он не в состоянии противостоять даже предъявленным ему обвинениям.

Да, было бы справедливее увидеть Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна и иных военных преступников на скамье подсудимых в Гааге. Но, неплохо и то, что процесс пошел и перед Азатовичем, этим растерявшим власть и опасающимся наказания за все совершенные преступления всеармянским Чебурашкой, замаячила перспектива увидеть небо в клетку в РА. А в этих условиях, догадываясь о страхах Сержика, можно предположить, что применительного к нему словосочетание "с руля" уже трансформировалось в "сруля".

Акпер Гасанов