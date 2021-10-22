Эпические ошибки, намеренное вранье и откровенные глупости

В январе 2016 года состоялась премьера фильма Фуада Ахундова "Запретная история Армении и Азербайджана", где был использован отрывок из интервью бывшего президента Сержа Саргсяна Владимиру Познеру в апреле 2015 года. "Вы никогда не спрашивали себя, почему Армения - мононациональная? Потому что царская Россия была уверена в лояльности армян к императору", - пытался ввести в заблуждение Саргсян своего интервьюера.

Как передает Day.Az, об этом говорится в очередном разоблачительном видеоролике Youtube-канал VMedia.

Авторы видеоролика указывают, что Саргсян врет, при этом помогая себе жестами и глазами. Конечно, всё было с точностью наоборот. Армения создавалась на землях азербайджанского и Иреванского ханства, куда царские власти после подписания Туркменчайского договора от 1828 года переселяли армян. В 19 веке в пределы Южного Кавказа было переселено более 120 тыс. армян. Эта переселенческая политика сопровождалась выдавливанием коренного азербайджанского населения. Доказательство этому можно найти даже в архитектуре.

"Любопытно отметить, что сразу после премьеры этого фильма одна жительница Армении, посмотрев кадры Саргсяна, мне написала: стыдно, что у нас в Армении такой президент. Когда в 2018 году в Армении была совершена революция, когда весь армянский народ и жители Еревана вышли на улицы только ради того, чтобы Саргсян не оставался больше во власти (а он тогда пожелал остаться), я тогда вспомнил про эту женщину и вспомнил, что, оказывается, так думает практически весь армянский народ", - отмечает Фуад Ахундов в видеоролике.

Весна 2018 года. Чтобы остаться в кресле, Саргсян, чей второй президентский срок подошел к концу, инициировал изменение конституции по превращению Армении в парламентскую республику. Он клятвенно заверял, что не намерен становиться премьер-министром. Но в результате, как известно, всех обманул. После чего последовала шашлычная революция, в ходе которой Саргсян умудрился проиграть Николу Пашиняну, бывшему журналисту с нулевым политическим опытом.

Всю свою так называемую карьеру Серж Саргсян пытается стать серьезным политиком, но у него ничего не получается. Началось всё с того, что сначала он поменял себе имя с "Сержика" на "Серж", а потом и фамилию "Саркисян" на "Саргсян". Неизвестны точные причины такого решения, возможно он чего-то стеснялся. Однако обновление имени, что неудивительно, результатов не принесло. Дело, как говорится, не во внешности, а в том, что у человека в голове. А с этим у Саргсяна беда. Всё время своего пребывания в политике и во власти, он продолжает совершать просто эпические ошибки и проколы.

Предлагаем нашим читателям полный видеоролик о начале и закате карьеры Сержа Саргсяна: