Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Путина

24 ноября 2021 года состоялась встреча между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам азербайджано-российского сотрудничества в гуманитарной и культурной сфере.

Было подчеркнуто, что в следующем году будет отмечено 30-летие создания дипломатических отношений между двумя странами, в этом контексте отмечена важность проведения соответствующих мероприятий.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам и по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.