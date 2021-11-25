Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Мы делаем все для того, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении и развитии торгово-экономических и транспортных связей", - отметила она.