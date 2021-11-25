https://news.day.az/politics/1408075.html Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе - Мария Захарова
Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе - Мария Захарова
Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
"Мы делаем все для того, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении и развитии торгово-экономических и транспортных связей", - отметила она.
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