Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе

Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении транспортных связей на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Мы делаем все для того, чтобы предпринимать шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание сейчас сконцентрировано на восстановлении и развитии торгово-экономических и транспортных связей", - отметила она.