На встрече в Сочи возможен пересмотр политического устройства региона в целом

Темы для обсуждения лидерами России, Азербайджана и Армении не меняются. Это вопрос о границах, это вопрос о нахождении военнослужащих Армении и Азербайджана с точки зрения последних событий, обстрелов и обострений ситуации между странами.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя предстоящие трехсторонние переговоры Президента РФ Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые должны пройти 26 ноября в Сочи.

"Принципиально важным станет экономический вопрос, который, вместе с транспортным, обеспечивает стабильность развития региона - то, на чем настаивает Россия. Однако, я не удивлюсь, если Никол Пашинян и в этот раз сорвет встречу и будет всячески байкотировать проведение любых переговоров с российской и азербайджанской сторонами, формируя в информационном пространстве Армении негативную антироссийскую повестку дня, выводя представителей различных политических движений на улицы с лозунгами против России и за ввод американских, французских военных, военных других стран НАТО, за публичную поддержку Армении со стороны США, и за, фактически, выход Армении из ОДКБ, ЕАЭС и других блоков, где Армении находится вместе с РФ", - сказал наш собеседник.

Поэтому на предстоящей встрече в Сочи, по мнению эксперта, важно будет добиться от Пашиняна не только подписей на договорах, не только устных заявлений в ходе самой сочинской встречи, но и получить полные гарантии реализаций всего того, что будет согласовано, подписано в рамках переговоров в Сочи.

"При этом, в случае невыполнения этих самых обязательств, будет выработа соответствующая позиция со стороны Москвы и Баку. И, вполне возможно, что будет происходить пересмотр политического устройства региона в целом", - заключил российский политолог.

Талех Агавердиев