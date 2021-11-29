Азербайджанская армия провела учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях азербайджанской армии проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учений были выполнены задачи по развертыванию командно-наблюдательных пунктов подразделений и занятию ими огневых позиций.

В соответствии с нормативами минометные и артиллерийские подразделения были приведены в готовность к стрельбе, выполнены боевые стрельбы по плановым и внеплановым целям.

Поставленные задачи были успешно выполнены.