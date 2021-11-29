Азербайджан может помочь Ирану в сфере энергетики

В столице Туркменистана Ашхабаде 28 ноября состоялся XV саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Была принята итоговая Ашхабадская декларация, в которой нашли отражение положения, отвечающие интересам Азербайджана.

Авторы документа поздравили правительство и народ Азербайджана с освобождением оккупированных территорий. Также отмечалось, что в Азербайджане приступит к работе Исследовательский центр ОЭС.

Одним из важных моментов форума стали мнения стран-участниц ОЭС по поводу Зангезурского коридора.

Также было отмечено, что страны Организации экономического сотрудничества поддерживают реалии, созданные Азербайджаном в регионе.

Как сказал Trend иранский эксперт Муртаза Бахрузифар, Азербайджан обладает энергетической инфраструктурой, которая может помочь иранской экономике, передает Day.Az.

"По мере развития отношений с Азербайджаном Иран сможет выйти на газовый рынок Европы посредством "Южного газового коридора", проходящего по территории Азербайджана и Турции. Среди государств-членов ОЭС главным поставщиком энергии является Турция. Пакистан и Афганистан также являются поставщиками, однако с меньшей долей", - отметил Бехрузифар.

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин сказал Trend, что страны имеют связи и в других сферах.

"В рамках ОЭС государства могут сотрудничать как в экономической, торговой, энергетической сферах, так и в борьбе с терроризмом, наркотиками. Активизация Северо-Южного коридора и строительство железной дороги Решт-Астара соединят Иран с Россией, Грузией и Черным морем посредством железной дороги Азербайджана, а также Грузию, Россию и Азербайджан с Оманским и Персидским заливом через Иран. Среди региональных коридоров этот является одним из важных. Государства-члены ОЭС могут воспользоваться железной дорогой Решт-Астара", - заявил бывший посол.

Мохсун Пакайин также сказал Trend, что при работе Северо-Южного и Восточно-Западного транспортных коридоров интересы государств-членов ОЭС будут лучше обеспечены.

"ОЭС - это региональная организация, которая имеет важное значение. В настоящее время ни одна страна не может сделать большие шаги в одиночку. В связи с членством в региональных и международных организациях страны получают выгоду. С целью активизации транспортных коридоров должно усилиться сотрудничество между странами с вложением совместных инвестиций. ОЭС способна объединить страны региона", - сказал Пакайин.

Эксперт также отметил, что сотрудничество может развиться и в энергетической сфере.

"Некоторые страны являются импортерами нефти, а некоторые - экспортерами. Такие организации, как ОЭС, предотвращают обострение отношений между странами. По мере устранения недопонимания возникают возможности для развития экономических, энергетических и торговых отношений. Иран и Азербайджан, как две соседние страны, могут поддерживать здоровые отношения", - отметил Мохсун Пакайин.

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