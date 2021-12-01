https://news.day.az/politics/1410256.html Посольство Беларуси выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Беларуси выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Беларуси в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.
Как передает Day.Az, публикация в связи с этим размещена на странице посольства в Twitter: "Глубоко опечалены известием о трагической гибели людей в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы в Хызинском районе. Наши искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым".
Напомним, 30 ноября военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе. В результате крушения вертолета погибли 14 военнослужащих, двое получили ранения.
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