Армяне готовят провокацию на матче "Базель" - "Карабах"

9 декабря в рамках последнего тура группового этапа Лиги конференций 8-кратный чемпион Азербайджана и 6-кратный обладатель Кубка страны "Карабах" сыграет в гостях со швейцарским "Базелем". В случае победы агдамский клуб гарантирует себе первое место в группе и выйдет в 1/8 финала ЛК, что станет высшей до этого момента планкой успеха отечественного клубного футбола.

Еврокубковые матчи с участием "Карабаха" нередко становились объектом нападок со стороны проживающих за рубежом этнических армян. Например, два года назад в Люксембурге местные армяне устроили провокацию с дроном, на который был прилеплен "флаг" карабахских сепаратистов. В результате судья был вынужден приостановить игру на некоторое время. Как бы ни пытались тогда провокаторы, инцидент не выбил из колеи чемпиона Азербайджана, и финальный свисток главного арбитра зафиксировал уверенную победу "Карабаха".

Теперь, согласно полученной нам информации, праздник для футбольных болельщиков попытаются омрачить так называемые азербайджанские "политэмигранты", проживающие в Швейцарии и ряде соседних европейских стран. Самое возмутительное в этой истории то, что эти люди, именующие себя "азербайджанцами", намереваются за подачки выступать в качестве орудия в руках армянского лобби.

Наши читатели, наверняка, зададутся вопросом, почему именно в матчах с участием "Карабаха" армяне и их подручники начинают резко активизироваться? Дело в том, что успехи азербайджанского "Карабаха" на международной арене не дают покоя всемирному армянскому лобби. Команда в восьмой раз подряд пробилась в групповой этап еврокубков. А в сезоне 2017/18 агдамский клуб сумел квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов, что не удавалось ни одному армянскому клубу после обретения независимости. В Баку приезжали такие гранды мирового футбола как "Челси", "Арсенал", "Атлетико", "Рома"... Одним словом, своей успешной деятельностью "Карабах" доводил до международной общественности истину о некогда кровоточащей ране азербайджанского народа.

Но вернёмся в Швейцарию. Науськиваемые армянами псевдооппозиционеры планируют стычки с нашими соотечественниками, которые приедут в Базель поддержать нашу команду. Цель антинациональных элементов - вызвать возмущение азербайджанских болельщиков, провоцируя их демонстрацией плакатов, оскорбляющих государственные символы Азербайджана. Что, по их коварным замыслам, спровоцирует массовую драку. Чтобы подчеркнуть "эффект" своих действий и охватить как можно больший масштаб провокации, столкновения ожидаются как перед матчем у входа на стадион, так и на трибунах во время проведения матча, и после окончания игры. Ну а западные СМИ, как это случалось ранее, будут освещать события предвзято, не вникая в суть произошедшего.

Армянское лобби вынашивает ещё одну цель. Оно собирается преподнести предстоящую провокацию в таком ключе, что якобы инициаторами стычки являются представители азербайджанской диаспоры, которые пришли на стадион "по поручению правительства Азербайджана для устрашения политэмигрантов, имеющих оппозиционные взгляды".

Кстати, в этом случае не только армяне станут выгодополучателями предстоящих событий. Так называемые "политэмигранты" надеются таким способом сформировать ложное мнение в европейском обществе для подтверждения своего статуса, выставить себя "жертвами" и заручиться финансовой поддержкой в странах проживания. Для осуществления своих планов псевдооппозиционеры не преминуют использовать самый популярный вид спорта в мире в качестве инструмента политики.

Чтобы предовратить готовящиеся провокации, нашим соотечественникам предстоит быть предельно внимательными и не вестись на действия подстрекателей. Диаспорским организациям, а также простым азербайджанцам в Швейцарии желательно заранее направить индивидуальные и коллективные обращения для предупреждения местных правоохранительных органов.

Байрам Эльшадов