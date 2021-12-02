https://news.day.az/politics/1410829.html Азербайджанские беспилотники уничтожили наземные цели условного противника - ВИДЕО
Азербайджанские беспилотники уничтожили наземные цели условного противника - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки ВВС Азербайджана выполнены учебно-тренировочные полеты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Байрактар".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе учебно-тренировочных полетов с боевой стрельбой путем воздушной разведки во взаимодействии с подразделениями других родов войск были вычислены координаты наземных целей условного противника, цели были уничтожены точными ударами.
Полеты авиационных средств были осуществлены по намеченным маршрутам.
На занятиях, проведенных с целью усовершенствования боевой выучки, операторы БПЛА успешно выполнили поставленные задачи.
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