В Баку прошел учебный курс НАТО

В рамках утвержденной министерством обороны Азербайджана Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2021 год в Военной академии Вооруженных сил мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) провела курс "Военные связи с общественностью", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Для слушателей курсов были организованы брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.

В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.