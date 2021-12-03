https://news.day.az/politics/1411469.html В Баку прошел учебный курс НАТО
В Баку прошел учебный курс НАТО
В рамках утвержденной министерством обороны Азербайджана Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2021 год в Военной академии Вооруженных сил мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) провела курс "Военные связи с общественностью", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на азербайджанское минобороны.
Для слушателей курсов были организованы брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, были выполнены групповые задания.
В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.
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