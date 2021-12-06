Армянская дипломатия потерпела полное фиаско в Стокгольме

1-3 декабря 2021 года, в столице Швеции Стокгольме проходила ежегодная 28-ая встреча Совета Министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Как правило, очередное заседание совета Министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит в конце каждого года, в одном из государств членов организации, которая по традиции являлась председателем организации в течении года.

Вот и на этот раз встреча прошла в Стокгольме под председательством Министра иностранных дел Швеции, которая была действующим председателем ОБСЕ в течении 2021 года.

В отличии от предыдущего заседания в 2020 году, которое проходило в разгар пандемии коронавируса в онлайн формате в столице Албании-Тиране, на этот раз в Стокгольм съехались главы внешнеполитических ведомств 57 государств членов организации из Европы, Северной Америки и Центральной Азии.

Так как эта встреча является одним из самых важных внешнеполитических событий уходящего года, где обсуждаются наиболее актуальные вопросы безопасности и мира на пространстве ОБСЕ, естественно, что армянская сторона решила воспользоваться этой площадкой, чтобы попытаться пропихнуть свои застарелые тезисы о уже почившем в бозе конфликте.

Прибывший на встречу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, развив "небывалую" активность, проводил многочисленные встречи, на которых лил грязь и распространял дезинформацию про Азербайджан и Турцию.

Видимо глава армянского внешнеполитического ведомства совсем ничему не научился и не понял, не сделав выводы из результатов окончившейся так плачевно для Армении войны.

Возомнив себя чуть ли не новым армянским Талейраном, А.Мирзоян в Стокгольме продолжил свою уже давно проигранную партию, пытаясь реанимировать уже забытый всеми вопрос о неком статусе.

Выступление армянского Министра напоминало повторение старых заученных фраз об "агрессии" против Армении и неизвестном географической науке "арцахе", было пропитано духом туркофобии, полным лжи и искажением фактов. Забыв, что он давно уже не спикер Парламента когда мог нести ахинею и прикрываться парламентской неприкосновенностью, А.Мирзоян обрушился с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана о якобы "оккупации" части армянской территории.

Видимо господин Мирзоян запамятовал что страна, которую он представляет почти 30 лет, оккупировала 20 % международно признанной территории Азербайджана, не выполняла требования 4 резолюций СБ ООН и решения ОБСЕ.

Пустившись в раж, глава внешнеполитического ведомства Армении вновь повторил уже набивший всем оскомину тезис о том, что окончательное решение конфликта (который фактически уже закончился) армянская сторона видит в предоставлении "независимого" статуса остаткам сепаратистов Карабахского региона Азербайджана, которые спрятались за спиной миротворцев и пытаются с напыщенным видом изображать из себя "полноценное государство"- субъекта международного права, не признанное никем в мире, в том числе и Арменией.

А. Мирзоян, надеясь заручиться поддержкой государств- членов ОБСЕ, в очередной раз громко повторил, что все вопросы мирного урегулирования должны "окончательно" решаться в рамках Минской группы ОБСЕ, которая давно показала свою полную несостоятельность, когда сопредседателем не удалось заставить армянскую сторону освободить оккупированные азербайджанские территории и обеспечить условия для возвращения почти 1 миллиона беженцев.

Представитель Армении всем тоном своего выступления делал вид, что в регионе ничего не поменялось и геополитическая ситуация осталась прежней, как до 27 сентября 2020 года. Порой речь А. Мирзояна напоминала попытки официального наследника Гитлера-адмирала К. Дёница в мае 1945 года спасти третий рейх, когда советские войска уже водрузили знамя Победы над рейхстагом.

Ведь именно тогда правительство этого последнего официального главы Германского рейха во Фленсбурге пыталось вести переговоры с союзниками, выдвигая неприемлемые и нереалистичные предложения, которые никто обсуждать не собирался, ведь все уже было кончено.

После выступления А. Мирзояна в Стокгольме, полного чепухи и дезинформации, на который никто из его коллег не отреагировал, последовала реакция со стороны Азербайджана.

Заранее широко разрекламированная армянским МИДом встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран в Стокгольме не состоялась.

Так как вместо обсуждения конкретных и реальных предложений по диалогу и примирению, армянская сторона выдвигает неприемлемые условия, которые полностью далеки от реалий сегодняшнего дня, одновременно смешивая это с провокационными действиями типа визита делегации Парламента Армении на территорию Карабахского региона Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами.

Складывается впечатление, что армянская сторона специально делает все возможное чтобы сорвать переговорный процесс, затем обвинив в этом Азербайджан. Ведь А. Мирзоян, который хоть и не стал дипломатом по своей сути и является им только по должности, должен был наконец осознать, что такие незаконные визиты на территорию другого суверенного государства и подобного рода выступления со столь высокой трибуны, рассматриваются азербайджанской стороной как открытая провокация и нежелание армянской стороны признать сложившиеся реалии.

После такого рода заявлений и действий, обсуждать что-либо с главой армянского МИД и смысла не имеет. Стараясь показать себя непримиримым "борцом" за интересы мирового армянства, которое втихую подкармливает А. Мирзояна и подобных ему политиков, обеспечивая беспечную жизнь и шопинг в бутиках во время зарубежных поездок, Арарат Самвелович даже переплюнул коллег по правящей партии, которые ведут себя и говорят намного тише.

Азербайджан не отказывается от переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, но как отметил Президент Ильхам Алиев на последней встрече с сопредседателями Минской группы, сопредседатели должны представить предложения, отвечающие новым реалиям. Ведь старые предложения, которые предусматривали освобождение территорий взамен предоставления статуса автономии для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, уже не актуальны.

Глава МИД Армении своим провокационным выступлением на 28 заседании Совета Министров ОБСЕ в очередной раз показал, что политическое руководство страны, которую он представляет до конца не осознало, что потерпело полное поражение и ещё пытается диктовать какие-то условия или делает это намерено, с целью вовлечения в новый конфликт третьих сторон.

В ходе двусторонних встреч в Стокгольме, А. Мирзоян как всегда, плакался коллегам о "горькой судьбе несчастного армянского народа", который живет в окружении "кровожадных врагов" Азербайджана и Турции, умалчивая при этом о территориальных претензиях к соседним странам.

Не преминул "главный" армянский дипломат встретиться и со своими коллегами из союзных по ОДКБ Казахстана и Кыргызстана, которых обычно избегает на встречах такого уровня, демонстрируя приверженность западной "демократии".

Беглый взгляд на информацию об этих двусторонних встречах показывает, что союзники по ОДКБ отвергли все претензии армянского коллеги по поводу Ашхабадской Декларации ОЭС, в которой выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана.

Судя по отсутствию в тексте пресс релизов МИД Армении об этих встречах упоминаний о некой "агрессии", то можно сделать вывод, что страны- союзники по ОДКБ не приемлют эфемерных заявлений армянской стороны, которые пытаются вовлечь ОДКБ в решение пограничных споров под видом исполнения обязательств по уставу организации.

Да и все попытки добиться признания позиции Армении в ходе переговоров с представителями других стран членов ОБСЕ окончились полным провалом, так как коллеги армянского Министра дали ему понять, что тот факт, что статус границы между двумя странами не определён согласно международному праву, всяческие претензии по этому вопросу не уместны.

Представители стран ЕС ещё раз выразили своё желание оказать помощь Азербайджану и Армении в скорейшем проведении демаркации и делимитации, после чего граница между двумя странами будет окончательна определена.

Вызвавшая полные штаны радости у армянских средств масс медиа долгожданная встреча А. Мирзояна с Государственным Секретарем США Э. Блинкеном, носила довольно протокольный характер и была проведена лишь для соблюдения принципа паритета в ответ на встречу с Министром иностранных дел Азербайджана Д. Байрамовым.

То что армянская политическая элита продолжает пребывать в эйфории от того, что премьер Н. Пашинян получил приглашение на так называемый Саммит Демократии в США сказалась и на этой двусторонней встрече. Возомнив себя апологетом демократии на Южном Кавказе, А. Мирзоян клялся на встрече в верности идеям Сороса, благодаря которым вознёсся на армянский политический Олимп.

Однако в утешение услышал лишь о том, что США выступают за скорейшее окончательное урегулирование всех двухсторонних проблем с Азербайджаном и ни слова о признании "агрессии".

Все собеседники А. Мирзояна из стран НАТО и ЕС, несмотря на его известные всем прозападные симпатии, очень осторожно и выверенно парировали его открыто провокационные выпады, не забывая о том, что Армения член конкурирующего блока.

В ходе саммита, армянский "Талейран" не уставая надоедал всем коллегам своими провокациями и жалобами, стремлением сделать все возможное, чтобы насолить Азербайджану и Турции, которых обвинял во всех смертных грехах.

Желая продемонстрировать всем свой лживый пацифизм и миролюбие, А. Мирзоян постоянно ныл и скулил о судьбе нескольких десятков тысяч армянских граждан Карабахского региона Азербайджана, которые по его мнению, не могут совместно жить с азербайджанцами и поэтому требовал ради этого отторгнуть часть суверенной территории другого государства, в ущерб других миллионов граждан.

Вот почему на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ он призывал вновь вернуться к их устаревшим предложениям, обсуждение которых заранее обрекают любые переговоры на провал, ещё не начавшись.

Таким образом, стокгольмское фиаско А. Мирзояна было заранее предопределено проводимой бездарной линии армянской дипломатии, которая вместо того, чтобы начать диалог и прbмирение, отказавшись от экспансионистских требований, продолжает курс на сохранение остатков сепаратистского режима и реваншизм.

До конца не осознав тот факт, что для международного сообщества вопрос утихшего конфликта уже давно потерял всяческую актуальность, армянская сторона думает, что проводя нереалистическую внешнюю политику, ей удастся вернуть этот вопрос в повестку дня.

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса, разгоревшихся конфликтов в Африке, глобального экономического кризиса и нехватки энергоресурсов, это более актуальные темы для всего мира, нежели армянские претензии на "Великую Армению".

Мировое сообщество признало факт практического окончания конфликта и лишь ждёт документального оформления результатов в форме мирного договора, который окончательно признает территориальную целостность Азербайджана и Армении, положит конец враждебности, откроет эру экономического сотрудничества.

Желание армянской дипломатии добиться односторонних уступок со стороны Азербайджана, увязывая ряд вопросов гуманитарного характера с открытием транспортных коридоров неприемлемы, так как часто добрая воля азербайджанской стороны, которая по просьбе российских посредников отпускала задержанных армянских военнослужащих, воспринимается ереванскими политиками как проявление слабости и лишь поощряет неуступчивость.

Твёрдая и конкретная позиция, занятая Азербайджаном по вопросу захваченных с оружием в руках диверсантов и военнослужащих армянской армии на азербайджанской территории, заставляет армянское руководство (хоть и с большой неохотой) отдавать карты минных полей освобождённых территорий в обмен на них.

К сожалению, международные посредники и партнеры Армении частенько верят отговоркам армянских официальных лиц, которые утверждают, что у них нет точных карт или это минные поля были установлены давно и данные по ним утрачены. Все это полная ложь, рассчитанная на простаков и несведущих. Многие минные поля были установлены довольно недавно, о чем свидетельствует маркировка на извлечённых минах. Кроме того, армянская сторона зачастую отдает неточные карты, что приводит к частой гибели и ранению гражданских лиц и азербайджанских военнослужащих на освобождённых территорий.

Как можно верить лживым россказням ереванских политиков, если под давлением родственников находящихся в плену в Азербайджане, эти карты вдруг стразу находятся.

Вот и теперь, 4 декабря 2021 года, в обмен на 10 армянских военнослужащих взятых в плен в столкновениях на границе 16 ноября 2021 года, армянская сторона отдала некоторые карты минных полей.

Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал армянское руководство отказаться от прошлых амбиций и принять мирные предложения азербайджанской стороны, пока ещё не поздно.

Армянская сторона может наступить на те же грабли, на которые она наступила в предвоенные годы переговоров, отвергнув мирные предложения Азербайджана.

Время играет против Армении, политики которой продолжают блефовать и рисковать армянским народом во имя призрачных интересов и политической утопии.

Продолжая эту линию ереванские политики могут так обжечься, что от очередной терапии железным азербайджанским кулаком уже никто спасти не сможет.

Пярвин Мирзазаде