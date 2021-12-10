Армения хотела сыграть в Гаагском суде на опережение и потерпела полный провал

Неудовлетворение Международным судом ООН главного иска Республики Армения против Азербайджана "о немедленном возвращении военнопленных" - безусловная победа нашей страны на очередном этапе армяно-азербайджанского противостояния, когда агрессор должен уже понести правовую ответственность за совершенные за 30-летний период конфликта преступления.

Это непонятное упрямство в использовании термина "военнопленные" казалось им необходимым в стремлении убедить мировое сообщество в том, что это действительно так. Хотя всем уже давно было ясно, что речь идет о задержанных Азербайджаном террористах, проникших на его территорию после окончания боевых действий и подписания Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года и совершивших теракты, преступления, в результате которых погибли граждане Азербайджана. Поэтому называть их военнопленными, даже если они состояли на военной службе в Республике Армения, нельзя. Для юристов, а теперь уже и не для юристов, этот факт очевиден. Поэтому, обращаться с таким иском в Международный суд - это, простите, смешно.

Следующее отклоненное судом требование Армении касается Парка военных трофеев в Баку. Создание в столице такого парка - это пожелание народа, освободившего земли, находившиеся на протяжении 30 лет под оккупацией агрессора. Каждый из экспонатов отражает историю, то, что было на самом деле. Это - не армянские мифы. Это - результат попытки претворить армянский миф в реальность. Вот такая реальность и получилась.

Стоит поинтересоваться, и мы убедимся, что в мире существует немало военно-исторических музеев. Тому пример военно-исторические музеи Египта, Вьетнама, Кубы, Великобритании, Франции, Нидерландов и других стран мира.

Бельгия - не особенно воинственная держава, но, тем не менее, в Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе собрана одна из самых крупных в мире коллекций оружия и амуниции. В музее хранится большое число фашистской атрибутики - каски, флаги, форма и другие экспонаты, не слишком приятные, но заслуживающие определенного места в коллекции.

В Военном музее в Белграде, который располагается в Белградской крепости, можно увидеть больше 30 000 экспонатов: обмундирование и оружие разных эпох, карты военных действий, макеты крепостей, вырезки из журналов и газет, фотографии, знамена и вообще все, что так или иначе связано с военной историей. Самый новый и впечатляющий раздел музея - это витрины, посвященные теме "НАТО против Югославии" в самом конце XX века. На этом стенде можно увидеть фотографии городов Черногории и Сербии после бомбардировок, некоторые личные вещи пленных американских солдат. Экспозиция Имперского военного музея в Лондоне посвящена военным конфликтам Великобритании в XX веке. Экспозиция Имперского военного музея в Даксфорде, недалеко от Кембриджа, состоит из военного оборудования. В них также демонстрируются трофеи.

Тогда, в связи с чем был связан иск Республики Армения? Опять с "армянской исключительностью"?

Я всегда говорил, что отличительным методом деятельности армянства является стремление "играть на опережение". Еще в начале конфликта, в годы первой Карабахской войны 1992-1994 годов армяне перед совершением очередной провокации, используя свои возможности, необоснованно обвиняли азербайджанцев в том, что они якобы собирались совершить. А затем, пока мы оправдывались перед всеми, что ничего подобного не совершали, они делали свое грязное дело.

Так и в данном случае. Понимая, что Азербайджан готовится к привлечению Республики Армения в соответствии с международным правом к ответственности за все совершенные преступления, эта страна решила "сыграть на опережение" и обвинить Азербайджан в том, что совершила сама. Но, как мы видим, старая методика не сработала. Требование Армении о расследовании неких военных преступлений так же не было удовлетворено. Отказ в удовлетворении иска армян по всем этим вопросам связан с тем, что азербайджанская сторона, знакомая с армянскими методами, своевременно предоставила в суд доказательства. В то же время, Международный суд заявил, что Республика Армения не смогла предоставить обоснованные доказательства по ряду вопросов.

Заслуживает внимания также решение Международного суда обязать Ереван предотвратить деятельность лиц, разжигающих в Армении ненависть к Азербайджану, реваншистские настроения, национальную, этническую ненависть и рознь. Суд обязал Армению принять срочные меры в отношении группировок и отдельных лиц, озвучивающих насильственные призывы на этнической почве. Это решение должно способствовать снижению напряженности не только в Республике Армения, но и в целом на Южном Кавказе, так как реваншистские, националистические голоса, перманентно раздающиеся в РА, препятствуют процессу установления мира в регионе и реализации положений Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года.

Для установления мира в регионе явилась важной рекомендация Международного суда, данная Республике Армения, заключить мирный договор и решить вопрос делимитации и демаркации государственных границ. Самое удивительное, что по элементарной логике Республика Армения, как искусственно созданное образование на азербайджанских землях заинтересована в этом больше всех. Однако внутренние противоречия в стране, неустойчивость власти, в сочетании с господством в умах большинства населения идей национального превосходства, отсутствие возможности вследствие этого реально, трезво смотреть на мир и оценивать общечеловеческие ценности, заводит Республику Армения в тупик.

Выйти из этого тупика ей по прошествии еще некоторого времени будет достаточно сложно. Если не сказать - невозможно.

Намик Алиев,

Доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР