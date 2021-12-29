Армяне объявили 2022-й годом диаспоры

Российское издание SMI6 опубликовало статью в связи с возможным новыми провокациями армян. Day.Az представляет читателям данную статью:

Армянство объявило 2022-й годом диаспоры, а это значит, что будут новые провокации во всех странах, где сформировалось мощное армнское лобби. Россия в числе этих стран.

Если при этом учесть, что армянская сетевая подрывная организация "Дашнакцутюн", со всеми ее фирменными акциями возмездия типа "Немезис", является неотъемлемой и боевой частью диаспоры, то год действительно ожидается с армянскими сюрпризами.

Особенно настораживают призывы армянских католикосов, стоящих во главе армянского национализма и сепаратизма.

Российские сайты армянской диаспоры публикуют выступления своих активистов, в том числе от церкви, как боевые листки.

Итак, с чем же обратился армянский католикос в канун Нового года "к любимым детям армянского народа"?

Католикос призывает свою паству продолжать "коллективный марш", пригласив "все наши (то есть армянские диаспоральные - авт.) структуры, прессу, интеллигенцию и колонии с реалистичным подходом и всеобъемлющим взглядом Наше Патриаршее письмо, принять как руководство, сначала для самооценки, а затем для реорганизации диаспоры. Это безотлагательный и неотложный приоритет".

Такое ощущение, что армянство безнадежно застряло в прошлом, когда читаешь такие вот "Патриаршьи письма", и когда священники иностранного государства дают указания своим птенцам от диаспоры по всему миру, в том числе в России! Если представить, что под ружье армянства с их непонятной пока реорганизацией встают такие акулы российских медиа, политики, финансов, дипломатии, как Рубен Варданян, Самвел Карапетян, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян и прочие, то страшно даже представить, к чему это может привести с точки зрения национальных интересов России.

"Наши враги и друзья должны знать, что Армения не бездомная, она не сирота, вся диаспора на ее стороне, армяне - одно и неделимое целое!" - восклицает армянский католикос.

Как понимать его изречение, что "вся диаспора на стороне Армении"? Армения будет предъявлять территориальные претензии к другим государствам, или приглашать НАТО в регион, а армянская диаспора России дожна это поддерживать и втягивать Россию в свои авантюры только потому, что "Армения и диаспора - неделимое целое"? Если уж армяне так неделимы, так пусть и едут в свою страну, иначе, пытаясь оставаться неделимыми, они разделяют изнутри другие страны, манипулируют их государственными интересами.

"Всеармянская борьба должна продолжаться!" - таков вердикт главного армянского священника, миссия которого вроде как должна быть направлена на призывы к миру, а не к войне.

Далее армянский католикос и вовсе выступает, как министр обороны:"Нужно реорганизовать армянскую армию и обеспечить ее современным оружием, защищать наши границы, обратившись к народному сопротивлению, вести переговоры в боевом духе!"

Вы только представьте, как влиятельная армянская диаспора России будет внедрять (и уже внедряет) заветы своего католикоса в жизнь! То есть, вся Россия, где велико влияние армянского лобби, будет перестраиваться на военные рельсы, чтобы защитить армянские притязания на чужие земли, в том числе в самой России.

Хотелось бы напомнить призывы такого же армянского священника, после которых армянство развязало Карабахскую войну:

"Перед нами трепетали Рим и мир. Мы должны и обязаны, не жалея себя, ни тем более врагов своих, сделать все, чтобы перед нами трепетал новый Рим, называемый ныне Москвой, и новый мир. Это-то нас, где бы мы ни жили, и объединяет. И здесь, в Советском Союзе, и во Франции, и в Америке успех одного армянина - успех всего народа, ощутимый вклад в уже близкую нашу победу".

Однако победа обернулась поражением, и сколькими жертвами оплачен армянский национализм и сепаратизм! Но политическое армянство во главе со своими католикосами не извлекает уроки из прошлого.