Нормализация отношений на Кавказе началась после Победы Азербайджана - Чавушоглу
"Решения, принимаемые без нас, оборачиваются неудачей, против нас не могут быть предприняты никакие действия. Мы показали это и за столом переговоров, и на поле боя".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании правящей Партии справедливости и развития.
Министр отметил, что достаточно взглянуть на прошедший год, чтобы увидеть развитие внешней политики Турции.
"Отношения на Кавказе нормализовались. Я говорю о нормализации, наблюдаемой после начала Азербайджаном операций с целью освобождения от оккупации своих земель во время Отечественной войны и Победы, ставшей результатом этих операций", - сказал он.
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