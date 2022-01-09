Нормализация отношений на Кавказе началась после Победы Азербайджана

"Решения, принимаемые без нас, оборачиваются неудачей, против нас не могут быть предприняты никакие действия. Мы показали это и за столом переговоров, и на поле боя".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании правящей Партии справедливости и развития.

Министр отметил, что достаточно взглянуть на прошедший год, чтобы увидеть развитие внешней политики Турции.

"Отношения на Кавказе нормализовались. Я говорю о нормализации, наблюдаемой после начала Азербайджаном операций с целью освобождения от оккупации своих земель во время Отечественной войны и Победы, ставшей результатом этих операций", - сказал он.