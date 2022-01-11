Экстремист Милонов должен принести извинения Азербайджану

Скандально известный в России депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Виталий Милонов, который многократно попадал на первые страницы СМИ как экстремист, как человек очень радикальных взглядов, пропагандировавший лозунг "православие и смерть" и другие подобные экстремистские лозунги, "прославился" еще раз, посетив Карабах, ту его часть, которую контролируют российские миротворцы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

По словам политолога, сделал российский депутат это без уведомления и без разрешения азербайджанской стороны, что неизбежно вызвало протест и неприятие данного факта со стороны официального Баку. Президент Ильхам Алиев направил обращение по этому поводу главе правящей "Единой России" Дмитрию Медведеву, учитывая, что Милонов является депутатом ГД от этой партии, а следовательно, должен разделять ее политику.

"Напомню, что позиция официальной Москвы следующая: Карабах с позиций международного права является частью Азербайджана. То есть Милонов пошел против позиции своей же партии. Протест Президента Азербайджана не просто легитимен, он совершенно справедлив и правилен. Нельзя создавать прецеденты. Нельзя допускать, чтобы депутат от правящей партии РФ посещал зону ответственности миротворцев без ведома Баку, потому что миротворцы размещены на международно признанных территориях Азербайджана и никто этой реальности не отменял", - подчеркнул наш собеседник.

То, что обращение исходит от самого главы государства, вполне понятно, считает израильский политолог. Ильхам Алиев - это Президент и Верховный главнокомандующий, который вернул оккупированные Арменией территории, и трудно не понять его негодование и его боль, когда одиозный депутат, представляя правящую партию дружественной страны, посещает Карабах. Эта ситуация должна быть скорректирована, депутат должен быть одернут, он обязан принести извинения, отметил политолог.

"Я прекрасно понимаю позицию Президента Азербайджана и всецело ее поддерживаю. Уверен, что обращение не останется незамеченным, уверен, что будут приняты меры и порочная практика прекратится - в Карабахе больше не появятся ни Милонов, ни кто-либо другой представитель России. Уверен, что с российской стороны - и со стороны миротворцев, и со стороны Медведева - будут приняты все меры для того, чтобы Азербайджан, являющийся дружественной и партнерской для России страной, не был недоволен, чтобы не создавать трений подобного рода между двумя странами. Мне кажется, ситуация будет урегулирована и подобное больше не повторится", - сказал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева