Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - ОФИЦИАЛЬНО
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии осуществляют адекватные ответные меры без какого-либо применения авиации или артиллерии для подавления активности армянской стороны на этом направлении, сказали в министерстве.
Отметим, что в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в полдень, обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского района.
"В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений", - сказали в министерстве.
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