Главный месседж Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан является сильным, готовым и способным отстаивать свои интересы, государством. Попытки Армении или иных стран изменить тот статус-кво, что сложился в итоге Победы нашей страны в 44-дневной войне, обречены на провал. В Баку все видят, все помнят и готовы к любым провокациям. Таков, если кратко, смысл речей Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые он озвучил в ходе трехчасового общения с журналистами отечественных телеканалов.

Глава государства наглядно продемонстрировал приверженность давно уже доказавшему свою правильность принципу "хочешь мира - готовься к войне". Политический прагматизм Президента Ильхама Алиева опирается на четкое понимание реальных возможностей Азербайджана, проверенных друзей, союзников нашей страны и, с другой стороны, Армении вместе с государствами, которые поддерживали, поддерживают и будут далее поддерживать эту утопающую в болоте ею же самой созданных проблем.

"Мы никогда не должны забывать, с каким соседом мы живем по соседству", - подчеркнул Президент нашей страны.

И это правда. Армения, с момента обретения своей независимости, никогда не меняла своего истинного отношения к Азербайджану. Первый президент РА Левон Тер-Петросян порой ошибочно воспринимается в ряде стран в качестве едва ли не "миротворца", этакого "голубя мира".

Но это обманчивое впечатление. Ведь именно в период президентства Тер-Петросяна, который стоял у истоков идеи "миацума", то есть "воссоединения" Армении и Карабаха, был совершен геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, совершены чудовищные военные преступления против нашей страны. Именно в период его президентства было оккупировано 20% территорий Азербайджана.

Это значительно позже, понимая суть протекавших в регионе событий, осознавая, что время в карабахском вопросе работает на Азербайджан, он стал "конструктивнее". Но только по армянским меркам. Тер-Петросян предлагал банальный торг - обмен части оккупированных РА территорий нашей страны на признание Азербайджаном так называемого "статуса Нагорного Карабаха".

При этом, никогда, по сей самый день, Тер-Петросян не покаялся за совершенные в бытность его президентом РА преступления против Азербайджана. Где сейчас Тер-Петросян? Он физически жив, но политически давно уже мертв. Его слова, призывы, советы никого не интересуют даже в Армении. И даже нынешний премьер-министр РА Никол Пашинян, которого называли "политическим сыном" Тер-Петросяна, отрекся от него.

Еще более незавидна участь бывших карабахских сепаратистов, которые какой-то дьявольской насмешкой судьбы оказались на вершине армянского политического Олимпа. Да, речь идет о Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне. Это те, кто были непосредственными исполнителями чудовищных преступлений против мирного азербайджанского населения. Это те, кто прокладывал свой путь к власти на крови нашего и армянского народа. Это те, кто открыто бравировал тем, чего стоило бы стыдиться.

Кочарян и Саргсян устраняли своих политических конкурентов в Армении и со временем обязательно будет доказана их вина в теракте, что имел место в армянском парламенте. На все эти преступления они шли ради обретения и сохранения власти, что давало им возможность грабить оккупированные территории Азербайджана. Благодаря этому грабежу весь "карабахский клан" стал обладателем внушительных состояний, а Кочарян и Саргсян и вовсе превратились в долларовых миллиардеров.

Это состояние имеет красный цвет крови. Оно накоплено за счет превращения некогда цветущего Агдама в Кавказскую Хиросиму. Есть уже чудовищные признания самих армян, рассказывающих о том, как для Робика и Сержика из оккупированного Карабаха вывозилось золото, медь, древесина, даже железнодорожные шпалы и кирпичи домов мирных азербайджанцев.

Чем все это в конечном итоге для Кочаряна и Саргсяна закончилось? Они оба находятся под следствием за грабеж своего собственного народа. Хотя, конечно же, их место на скамье подсудимых в с Международном уголовном суде, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Автор фраз про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев" Кочарян, как и Саргсян, заявивший, что геноцид в Ходжалы был устроен армянскими боевиками осознанно, и намеренно, должны понести самое суровое наказание.

Но разве многим лучше нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян? Конечно же, нет. Он тот, кто делал провокационные заявления, кто осуществлял конкретные шаги, что в конечном итоге и привели к 44-дневной войне. То есть, нет никакой разницы между Пашиняном и прежними руководителями Армении в плане изначальных подходов к путям урегулирования карабахского конфликта. Более того, на Пашиняне лежит вина за ракетные удары по Гяндже, Тертеру, Мингячевиру в ходе нынешней войны.



Мы этого никогда не забудем. И мы понимаем, что "конструктивизм" Пашиняна лживый, жалкий. Перед нами всего лишь политический приспособленец, жаждущий сохранить власть в Армении, дабы его не постигла участь Кочаряна и Саргсяна. Ради этого Пашинян готов на все. В том числе и на осуществление все новых провокаций на передовой.

"Возможно, вчерашние провокации связаны с последними событиями на пространстве СНГ, и они считают, что их возможности расширились или же они могут откуда-то получить помощь", - деликатно и дипломатично указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на причину последней провокации с армянской стороны на передовой. Собственно, даже в РА не скрывают, что осуществляя эту провокацию, официальный Ереван надеялся вовлечь ОДКБ в конфликт с нашей страной.

Цена этой провокации - от шести до восьми погибших армянских военнослужащих. Пашинян добавил их к списку тех тысяч и тысяч армянских солдат, прапорщиков и офицеров, что были отправлены на смерть во имя торжества мифов, которыми десятилетия вскармливали армянское общество. С него за все еще спросят. За все. Но изменятся ли подходы Армении после смены власти в этой стране? Вряд ли, если это будет зависеть только от Армении. Но в том-то и дело, что от нее уже мало что зависит. Азербайджан доказал свою способность диктовать свои правила игры. Диктовать не только Армении, но и ее покровителям. И именно таков был, есть и будет главный месседж Президента Ильхама Алиева.