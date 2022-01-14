Публикация Джейхуна Байрамова по случаю 30-летия дипотношений между Азербайджаном и Турцией

Министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипотношений между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az, в поздравлении, которое опубликовано в официальном профиле Дж.Байрамова в "Twitter", говорится: "Сегодня исполняется 30 лет со дня создания дипломатических отношений между #BirMillətİkiDövlət. Пусть наша независимость будет вечной, наша дружба - нерушимой, а наше братство - всегда прочным!".